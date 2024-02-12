港人憂天眼圍城侵犯私隱　當局稱新加坡人渴望家門外有天眼

本港治安不靖，經常發生持刀傷人等暴力案件。為改善治安，當局計劃於全港安裝2,000支閉路電視，最快下月起動工。但安裝閉路電視計劃令市民擔心私隱被侵犯，終日生活在監控之都。執法部門表示，外國外國經驗顯示安裝閉路電視對治安有幫助，甚至稱作為本港競爭對手的新加坡，當地居民主動要求當地政府在其居住的地方安裝閉路電視。

執法部門指，在全港安裝閉路電視的主要目的是防罪滅罪，希望市民能安居樂業，又指海外亦有多個國家大規模安裝閉路電視，例如英國自上世紀90年代開始便安裝閉路電視，至今有730萬部。

至於本港，執法部門指今年內會安裝2000支閉路電視，主要放在不同地區的罪惡黑點，又指全港只有2000支閉路電視並不足夠，將來會安裝更多，而閉路電視不排除設人臉識別技術。

另外，針對年初一至年初四的公眾假期期間，市面有大量車輛在路邊違泊，阻塞行車通道。執法部門重申，當局訂立違例泊車罰款是希望減少嚴重交通意外，若果當局因為過節而一刀切不抄牌，後果將難以預料，當局不希望不負責任的泊車行為會對行人構成危險，強調執法部門在可行的情況下會行駛酌情權。