年初二錄98萬人次出入境　11.2萬人經羅湖出境北上

龍年新春賀歲煙花昨晚(11日)上演，吸引不少內地客來港，為便利旅客出入境，深圳灣口岸及羅湖口岸分別通宵及延長服務。入境事務處今日(12日)表示，大年初二整日有超過98.6萬人次經各口岸出入境，其中逾44.5萬人次入境，另有54.1萬人次出境。

昨日全日共有54.1萬人次經各口岸出境，香港居民佔36.5萬人次，其中以羅湖口岸佔最多，錄超過11.2萬人次，其次落馬洲支線及港珠澳大橋，分別有9.1萬人次及8.2萬人次；另有各逾5萬人次經深圳灣及西九龍高鐵出境。

入境方面，有超過44萬人次經各管制站入境，其中內地訪客佔18.3萬人次，最多人由羅湖口岸入境，高達8.1萬人次，其次為落馬洲及深圳灣，分別有7.4萬人次及5.5萬人次。

至於前日大年初一(10日)，入境處指共錄得逾68.9萬人次出入境，其中約43萬人次出境，香港居民佔超過33.2萬人，是總出境入次逾77%；而入境人次則有逾25.8萬，其中近40%為內地旅客，有逾10.2萬人次。