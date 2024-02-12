美斯之亂預演赤口　盛事之都連環失手

美斯訪港友賽變睇波，遭球迷鬧爆，主辦方終宣告「回水一半」。有球迷不解港府作為最大機構，擁有最大權力、資源，為何這麼小的事情都辦不好，認為當局把關一定要做好。旅遊業界則指事件絕對會影響本港形象，認為當局冠以「M品牌」贊助時，應進一步加強審查及評估。議員認為，現在是港府重新檢討保障消費者權益法例的好時候。

球迷Carson買了兩張1,580元門票，打算跟太太一起入場觀賽，對於美斯沒有下場感到可惜及失望。他指，港府作為最大機構，擁有最大權力、最多資源，不解這次活動會舉辦得這麼差，認為港府有責任對負責活動的公司監測，把關一定要做好。他又提到，C朗拿度在內地、南韓表演賽缺陣，事後都是全額退款，甚或更會連酒店、機票及車費一併退還，對於現在退款一半，直言：「OK囉」。市民何先生亦指，對於美斯在港沒有下場比賽，感到被騙錢，認為浪費了時間和金錢。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，這絕對會影響香港形象，旅客或多或小因為是次旅程不開心，繼而對香港印象變差。他又指，香港本身不缺乏舉辦一些大型活動的經驗，但這次活動的主辦單位只不過是一個出版、公關媒體，未必真的有舉辦大型足球體育活動的經驗。他認為港府決定對活動冠以「M品牌」的贊助支持時，應進一步加強審查及評估。

議員江玉歡坦言，是次事件就算港府不給予1,600萬元資助，球迷都已有損失，希望在日後舉辦活動時，大型體育活動事務委員會要制訂指引和政策，做好監察角色。她又指，港府應是時候檢討保障消費者權益方面的法例上是否存在不足，否則下次若不幸再次發生同類型事，就會再有無謂的爭執，不足夠保障消費者。

東呼即應表示，港產官僚想將香港變成「盛事之都」，卻眼高手低又不願親力親為，一味旨意主辦方與球會傾談，對於雙方如何簽訂合約、合約條件、如何保障香港利益方面則「一律識條毛」。東呼舉例指，去年11月FIA世界場地越野車錦標賽香港站，直至賽前一晚才宣布，賽道需由1,225米縮短至約800米，貽笑國際，如今又添美斯之亂，怪不得有人調侃港官：「點先可以好似你咁『優秀』呀？」