沙頭角五龍王佑地區風調雨順　金龍見證銅鑼灣10年變更

即將踏入農曆新年假期最後一天，除了拜年、拜黃大仙或車公，在龍年港人當然要「尋龍」。本港少有的海神龍王廟設在沙頭角南涌，供奉四海龍王之外，亦供奉「鎮海龍王」，與附近的天后一同保佑地區風調雨順。

中國4大獸之一的龍相傳掌管水，能夠控制降雨、颱風和洪水的情況，古代亦有宗教求龍賜雨。在香港東北邊的沙頭角南涌船灣鹿頸路，有一間隠世的廟坐落在南涌天后宮旁邊，廟外對聯「龍泉一滴灑天下，天下民民愛龍泉」，內裏供奉着分別掌管東、南、西、北海的龍王，而在四海龍王之中則供奉「鎮海龍王」，各龍王皆龍頭人身，遠眺對出的開闊海景。

相傳旁邊的天后宮在上世紀30年代一場暴風雨後，附近一帶的石壆統統被毀，村民於是請來龍王坐鎮，祈求以後風調雨順。若市民打算拜龍王，需經過小巧的天后宮，再循後方的樓梯到海邊。

另外，多個商場在新春期間設置龍的裝置，其中屯門有商場邀請世界冠軍級氣球師彭思泰以逾38,000個氣球以人手製作逾33米長的「祥」龍霸氣遨遊於廣場，盡顯「飛龍在天」的氣勢，更打破「最大的氣球——龍形造型」的健力士世界紀錄。

若不打算遠赴新界區，在銅鑼灣天樂里及禮頓道交界的人來人往的安全島上亦「隱藏」金龍「蟠龍匯瑞」。雕塑是在2003年底豎立，以仿金銅製成，當年𧚡作經費達300萬港元。