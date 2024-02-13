有區議員擁95間公司　逾450土地物業

為免與區議會討論的議題出現利益衝突的情況，區議員亦須申報持有公司、受薪工作及物業。部分區議員是「無殼蝸牛」，亦有部分區議員持有不少公司股份卻沒有物業，亦有個別區議員是「地王」，有區議員擁近百間公司股份和逾450幅土地及物業，另有區議員更擁有35個工業物業。

身兼行政會議成員的「三料議員」、屬於屯門區議會的當然議員，其受薪工作填報了95間公司，當中不乏是用作投資，同時亦申報在港擁有逾450幅土地及其他物業，屯門區擁353幅土地、6幢住宅物業、一幢7個單位住宅物業、一層商舖、一層商業物業及3個商舖物業；元朗區有55幅土地、兩個住宅物業；北區有43幅土地；大埔有一幅及大嶼山有4幅土地；而在湖北及惠州各有一幅工廠廠地。另一名區議員陳貴和亦填報在掃管笏擁有7塊土地，亦有一個出租物業，月租4,000元。

不少元朗區議員亦持有土地及物業，作為老字號餅家CEO的委任區議員王偉樑申報有35個工業物業，而當然議員文祿星在新田擁有45幅土地及物業；委任議員文嘉豪亦填報在元朗有多幅土地及多個住宅物業，但沒透露數量，直選區議員梁明堅亦申報在大棠擁有數幅土地及元朗有一個住宅物業。離島區當然議員吳文傑填報在長洲擁有兩個住宅物業、梅窩有一個地舖，貝澳有9幅土地，另與兄長在梅窩擁有16幅土地。

在市區區議會方面，持有多個物業亦大不乏人。南區委任議員陳郁傑在九龍城南選區擁有一個住宅及兩個車位物業、在油尖旺南選區有3個商廈物業、在觀塘西選區擁有一個工廈物業、在沙田西選區擁有兩個車位物業、在沙田南選區間接擁有一個住宅及一個車位物業，而南區亦間接擁有一個住宅物業。灣仔區區議員李碧儀在南區持有4個工業單位及一個車位、在中西區擁有一個住宅單位及車位。不過，黃大仙區議員莫建榮就比較特別，本來申報馬鞍山持有一物業，後來卻刪除。

觀塘區議會連浩民亦申報了自己與配偶及子女擁有24間公司的股份，當中有3間已休止，10間屬於控股公司涉工程及金融科技等多個範疇、另外10間作為投資，而另一間是證券公司。深水埗區議會地區委員界別的龐朝輝則申報擁有一間佔50%的醫療機構、兩間全資擁有的投資公司、兩間醫療科技有關的公司，另有12間醫療機構佔不同比例股份。