有區議員身兼議助　或收政治捐獻

被界定為「非政權組織」的區議會，至少25名區議員在其所屬政黨任職或身兼立法會議員助理，個別區議員亦有申報政治捐獻，有區議員則申報為公司提供服務收取費用。

身兼立法會議員助理的包括南區區議員梁進，他是張宇人辦事處的助理，另一名區議員賴家智則是陸瀚民助理；東區的何毅淦任職郭偉强議員辦事處、劉淑燕則是梁熙辦事處議員助理、林永晟是政黨的助理統籌主任，而植潔鈴亦是地區統籌主任。

元朗區議員施駿興是馬逢國的聯絡主任；北區區議員胡景鵬是劉國勳的傳訊主任、柯倩儀是政黨的高級助理統籌主任；葵青的袁潤洪是政黨的統籌主任；離島的周元谷是嚴剛辦事處助理、葉培基是政黨離島支部社區主任；大埔的陳健君是政黨的行政總裁、梅少峰是政黨的統籌主任，而沙田區的潘國山，在受薪工作及職位一欄就填寫某政黨。

九龍城何華漢亦申報是立法會議員地區統籌，荃灣區的陳振中和曾大亦申報是政黨的高級助理統籌主任或在政黨任職；油尖旺楊振華任職於政黨的I.T.部門、葉傲冬是會計界議員黃俊碩特別助理、劉柏祺是政黨的副統籌主任，觀塘的曾耀輝是議員辦事處傳訊主任；灣仔的林偉文申報是議員助理。

亦有議助工作成為過去式，曾任梁熙辦事處統籌主任的觀塘區議員馮韻詩、以及林哲玄銅鑼灣辦事處社區主任的灣仔區議員莫繡安，兩人已於1月31日離職。

在政治捐獻方面，沙田區議員王惠成申報在今年1月至2027年12月，從香港教育工作者聯會獲得每月5,000元津貼；中西區的馮家亮收取政黨每月5,000元現金資助，灣仔區的林偉文和東區的阮建中分別獲得政黨每月5,000元實報實銷地區津貼或經費。油尖旺區議員許德亮就有收取香港工會聯合會的財政贊助，但沒交代具體金額。

至於成為當然議員的27個鄉事委員會主席，只有少數人填報相關津貼，如西貢區的王水生，收取每季3,310元的村代表津貼。離島區的郭慧文則填報「街坊代表」，惟3個月的服務津貼只得2,890元。

不過，屯門區議員甘文鋒則申報向一間旅遊公司提供顧問服務，每月收取5,000元服務費。

另外，20名九龍城區議員有一項共同利益，就是每人都收取了一件風褸，俱由樊敏華送贈。據民政總署資料顯示，樊是九龍城區防火委員會主席。