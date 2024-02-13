龍年開工上山頂　的哥開價四百八　被斥劏客「影衰香港」

太平山頂屬本港景點之一，遊客必去的打卡熱點，適逢近日農曆新年假期，卻鬧出「黑的」收近500港元上山頂劏客，被內地遊客拍片擺上網「說好香港故事」。事緣網上今日(13日)流傳一段只有約14秒的影片，片段雖不長，但卻開門見山道出重點「480塊(港元)去山頂」，引來一眾網民批評的哥劏客「影衰香港」，更有數口精的網民指出「實際(山腳去山頂)係5公里路，應該無80(港元)」。

從片中顯示，中環花園道近纜車總站附近一段路，一批操普通話的遊客向一輛市區的士(紅的)司機詢問上山頂的收費，在對方開出480港元車資後，遊客認為價錢離譜拒絕，該的哥卻表示「我沒有耍妳」並一邊疑似，而通行其中一名女遊客則拍片直斥「黑的」。

涉事片段其後在網上社交平台Facebook上流傳，不少留言批評片中的士司機公然劏客「影衰香港」，並建議拍片者報案「為香港除害」，亦有網民稱「平時都係300(港元)，過年費少少要480(港元)，合理啦！」似乎意有所指。

另有自稱同樣從事的士司機的網民直言「呢啲黑的黑點，警方基本上係知道，但永遠都無人去拉佢哋！」更有人標註「香港政府總部」，直言「大時大節，唔識得搵警員喺附近巡查，你哋香港政府搞咩呀？完全係縱容！」