批缺照顧者政策　長者斥私人院舍質素參差　議員轟社署Hea巡

近年照顧者慘劇頻生。社區組織協會今日（13日） 舉行論壇，批評政府沒有照顧者政策。有長者代表又指私人院舍質素參次，直言「對病人而言唔公道」。有議員亦批社會福利署巡查院舍「好Hea」，當局在設照顧者熱線但無增加服務。

長者代表國樑(化名)則指與太太住的私人宿位，衞生環境惡劣，服務同樣參次，令太太心情非常低落。他又稱，院舍向政府「報數每日換8次片」，但自己質疑每日3次都沒有，直言「對病人而言唔公道」。

有基層長者反映公立醫院普通科門診難預約，專科輪候時間長，又表示如急症室加價就未必會前往求醫。出席論壇的員林哲玄支持一人一家庭醫生的意見，指出現時血糖偏高，或已患有糖尿病或高血壓的人士可獲政府資助，由自選的家庭醫生長期跟進，認為應該讓所有人均註冊家庭醫生，並考慮資助長者看家庭醫生。立法會議員狄志遠認為，政府在應付老齡化的問題並沒有長遠計劃，批評「頭痛醫頭」，又不贊成急症室加價。

社區組織協會幹事阮淑茵質疑香港沒有照顧者政策，然而不少基層人士都難申請照顧者津貼，包括綜援，甚至傷殘津貼都無辦法申請。她指照顧者增加有不少支出，有經濟壓力，認為申請照顧者津貼應撤銷申請門檻，儘管政府現時有不少暫托宿位，然而不少為私人院舍，認為部分質素參次。

社福界議員狄志遠則指自己爭取社會福利30年，大部分人都不懂使用政府網上資訊，雖然不少人有打上照顧者熱線，但不能協助照顧者，又指目前有熱線但無增加服務，反問「咁點幫到我哋」？他又指院舍人手不足，短期內會邀約政府部門與政府討論監管問題。他認為政府在應付老齡化的問題並沒有長遠計劃，批評「頭痛醫頭」，又不贊成急症室加價。

另一議員林振昇同樣質疑社署巡查「好Hea」，不少老人院「督數」，在政府巡查時有一個護士由數間安老院使用的情況，但社署有不盡力巡查。

現時勞工法例要求連續4日病假才可享有薪病假，社區組織協會認為不少長者有健康或醫療需要，到政府醫院覆診，建議政府放寬有薪病假安排，長者勞工病1日可以有薪病假。