深偽技術興起　難分真假或墮騙局　方保僑建議叫對方遮臉

科技日新月異，近年人工智能興起，「深偽技術」(Deepfake)的偽冒難分真假，市民要小心提防騙徒藉此騙財。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日（13日）表示，本來「深偽技術」對電腦要求高，但科技進步後很多已可在雲端處理，又舉例指早前網上出現很多AI歌手唱歌片段，連唱歌也能扮到，說話自然沒太大難度，市民若日後收到不明來電、短訊等有機會是虛假騙案，需要小心，因眼看的事物也未為真，或會感到無所適從；他建議市民若有懷疑，可叫對方做不同表情或遮臉等辨真假。

方保僑表示，現時很多人或會用公眾人物在網上的片段，給予機械學習而造假，但大眾便很難做到，故若有人突然來電要求視像對話，他建議市民必需小心，因此類通話或許在接通後已錄影，然後藉此造假，強調「騙徒同我哋一齊成長緊，唔係得我哋識用ChatGPT，佢哋就唔識用AI。」

被問及如何監管此類科技，他直指現時很難做到，因為市民若在一般視像通話上感到懷疑，可以叫對方遮臉、做不同表情以辨別真偽，「但如果係你老闆叫你開會，唔通話老闆我懷疑你係假嘅」，因此特殊情況下實在難以處理。早前本港亦曾發生2億騙案，騙徒以「深偽技術」偽冒影像，與一所跨國公司香港分行的財務職員進行多人視像會議，前後騙去2億港元，他指相信騙徒是十分熟悉該公司才可以做到。