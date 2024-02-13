質疑提高急症室收費無法阻濫用　長者斥加費純屬斂財

政府早前「放風」，指要研究增加急症室收費，以打擊濫用。有團體今日（13日） 舉行論壇，有長者質疑政府醫療做得好怎會去急症室，強調長者不是濫用，而是別無選擇。另有議員直言加費非不能，但應先向市民提供另一選擇，又質疑多年來急症室加費無法阻止濫用，加費純屬「斂財」。

化名華麗的長者代表今日在一個論壇上指自己為長期病患者，早前到急症室診症，自己一開始擔心濫用急症室，但後來因身體狀況，所以去強調自己知道資源問題，不會濫用，如果日後急症室收費加至300元自己就一定不會去。

化名自生的代表則指自己去過深水埗地區健康中心非常好，設備完善，護士非常細心，然而好的中心卻無人知悉，獨居長者、露宿者都不知地區康健中心，促立法會撥款協助增加宣傳。

另有長者代表稱，自己約一整天都無法約急症室，指長者非想去急症室，反問如果政府醫療做得好怎會去急症室，而且一到公眾假期也難以預訂普通科門診自己根本不懂預約。

社協幹事吳衞東指香港人口老化有160萬老人，佔全港人口20%，住院病人一半為老人，認為香港有重大缺失，沒有照顧者政策，沒有長者就業政策，而且忽略醫療需要。吳衞東指衞生官員指有人到急症室是因為貪平，他質疑如果貪平應會選擇到更平的地區普通科門診，反而要去收費更貴的急症室，直言根本「約唔到」，而且「啲設備根本唔得」。