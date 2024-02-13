環保署倡商場減少垃圾桶防濫用　領展將檢視情況並貼告示提醒

垃圾收費8月1日起實施，環境保護署建議商場考慮檢視垃圾桶數量，並改用開口較細的垃圾桶，減低有人逃避垃圾收費的風險。有商場表示正研究響應。有市民擔心垃圾桶減少會造成不便，難以適應；但有遊客就認為是大勢所趨。有環團就建議商場，加強宣傳乾淨回收。

根據環保署向商場發出的垃圾收費良好作業指引，商場的垃圾桶只可用作收集小量體積較小的垃圾，例如用過的紙巾；建議商場可考慮改用開口較細的垃圾桶，並檢視垃圾桶數目和擺放位置等，以減低有人逃避垃圾收費的風險。環保署回覆查詢時指，屋苑及大型商場等場地管理者，有責任維持場所環境衞生，包括是否在公眾地方放置垃圾桶，和制定相應數量等，並平衡避免公用垃圾桶被濫用。

旗下擁有多個商場的領展表示，已因應垃圾收費制訂工作計劃及執行時間表，按照環保署指引，檢視實際情況，決定是否需要減少公用廢屑箱的數量，亦會在當眼位置張貼告示，提醒訪客遵守相關法例要求，並加強巡查。有市民指，近日外出發現垃圾桶減少，擔心難以適應，節日期間或加劇亂拋垃圾的問題。有來自上海的旅客則指，內地不少地方均減少垃圾桶，認為只要養成習慣，就不難適應。

綠惜地球總幹事劉祉峰接受傳媒訪問時指，已有商場憂慮訪客會將外來垃圾，帶到商場垃圾桶棄置，強調商場有責任向市民及旅客宣傳。他又指，日本等鄰近地方，均有減少在街上放置垃圾桶，當地人亦已習慣將垃圾帶回家中處理，認為香港可參考台灣，透過手機應用程式，展示垃圾收集設施的位置，減少亂拋垃圾的情況。

康樂及文化事務署指出，現時廢屑箱的數目約超過1.1萬個，相比2016年約1.9萬個廢屑箱，減少約4成，正就垃圾收費計劃，檢視轄下場地包括公園、體育館等運作安排，例如場內垃圾桶的數量及位置，避免日後市民於場地違規棄置垃圾的措施等，敲定運作詳情後，會通知清潔服務承辦商。

食物環境衞生署表示，現時設於街道上約有1.1萬個廢屑箱，會因應地區環境衞生情況和實際運作需要，包括行人流量、行人路闊度、廢屑箱的使用情況及其他相關因素，考慮並調整設置在街道上的廢屑箱的數目及位置，暫無計劃減少。