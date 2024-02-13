新年嗑瓜子要防牙裂　謹防色素超標損健康

新春賀年食品講究好意頭，寓意「搲銀」的瓜子必不可少，但嗑瓜子其實也有很多學問。內地傳媒最近檢測多款瓜子，發現逾半的人工合成色素超標，多吃隨時致癌，東呼即應為此探討。有營養師指出，瓜子製作過程中會加入礦物油，若攝取過多，容易引致腸胃不適；有牙醫亦提醒，市民嗑瓜子時有機會咬崩牙，須慎防傷及牙齒。

有內地傳媒檢測市面10個牌子的應節食品，包括瓜子、開心果等，發現當中一半人工合成色素超標，有食品安全公司檢測員爆料稱，天然的紅瓜子會在煮熟或炒製過程中褪色，部分商家為令瓜子色澤看起來更鮮艷，會在製作過程中添加人工合成色素，有專家警告，如過量攝入人工合成色素，會增加患癌風險，並增加肝腎的解毒負擔，對身體健康不利。

註冊營養師温巧晴表示，大家日常看到紅瓜子和黑瓜子，表面上有光澤，是因為生產商在製作時加入礦物油，若攝取過多礦物油，有機會引致腸胃不適。她指，這幾種瓜子均含有不飽和脂肪酸，有助抗炎及降低體內壞膽固醇水平，建議一般成年人每天最多進食30克，即相等於大約4湯匙的瓜子，但同時提醒需要控制體重，甚或患有高血壓、糖尿病及腎病的人士，應盡量少吃，或可選擇較少經過加工處理或加入添加物的白瓜子或葵瓜子，吃得較為健康一點。

註冊牙醫黃達志表示，將瓜子剝殼後進食的過程，往往會令人有一種滿足感，令他們吃過不停，但若過度進食瓜，會令到牙齒琺瑯質磨損，最嚴重甚至會牙裂，或牙神經和牙髓發炎。他又提到，所謂的「瓜子牙」是指前面兩隻大門牙，因長期咬堅果類食物，以致出現淺窩或凹陷位，並出現一個「V」形的小凹槽。由於琺瑯質勞損，牙齒對冷熱和酸甜的食物會出現敏感情況，容易有裂痕，甚至是咬崩牙，最差的情況，更會令牙神經外露，繼而有牙髓炎的發生。

黃又提到，農曆新年期間出現牙痛，也有數種應急方法，第一是避免用牙痛那邊進食，以及避免進食刺激性食物，建議盡量食白粥、乳酪和麥皮等軟身食物；第二是盡量避免煙酒，因為會影響身體免疫系統，加劇牙痛；第三是冰敷，能夠紓緩痛楚，建議每次5至10分鐘，一日約3至4次，惟記緊切忌過度冰敷；第四是在牙痛期間清潔口腔，用暖鹽水漱口口；最後則服用止痛藥，但不建議過量服用，並在農曆新年後盡快向牙醫求助。