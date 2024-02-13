逾億新春金多寶明晚攪珠　中環投注站人頭湧湧

六合彩「新春金多寶」明晚(14日)攪珠，頭獎高達1.18億港元！有「最幸運投注站」之稱的中環士丹利街投注站人頭湧湧，不少市民在門外排隊等候，正午時分一度需要人流管制。有市民表示，特意乘搭的士到該投注站下注，祈求在新年轉個大運發個新年財。

有附近居民指，得悉頭獎有1億多港元，故特意下注70港元，但坦言並無預計中獎與否，只為「買個好意頭」。亦有平日較少買六合彩的市民，因是次金多寶特意下注了40港元，「碰碰運氣」。居住於元朗的市民途徑附近，指得悉該投注站特別旺，亦特來前來下注100港元，希望「發個新年財」，中頭獎。他指，若中獎將分出10分1作慈善用途，其餘則打算留給正就讀中學的女兒作教育基金。

除了元朗，亦有市民特意從馬鞍山前來，祈求「發個新年財」。該名市民表示，今次下注不算多，只下注了120港元，過往曾下注400至500港元，但當時發現中獎後，扣除下注額並「無賺無蝕」，故今次才下注較少。

「新春金多寶」至今共舉行過36次，當中有不少「幸運號碼」，其中以「29」號攪出次數最多，超過10次；其次是「3」及「11」號，被攪出9次；而「5」、「19」、「37」及「43」號亦出現過8次。