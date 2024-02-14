屯門深水埗兩女尋短　一燒炭一墮樓均告殞命

昨晚(13日)9時43分，執法部門接獲一名男子報案，指其妻子在屯門菁田邨菁樂樓一單位房間懷疑燒炭自殺。人員接報到場，發現一名姓蔡(45歲)女子倒臥在該房間內，旁邊有一盆燃燒中的炭，消防將火救熄。事主現場被證實死亡，人員於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據了解，事主近日受感情及金錢問題困擾，不排除因此尋短。

另外，同日晚上10時51分，一名市民報案，指深水埗白田邨昌田樓有人從高處墮下，倒臥大廈對開位置。人員接報到場，證實事主當場不治。初步了解事主為一名老婦，正調其身份及墮樓原因。

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