梁高美懿減持澳洲物業　行會仍有4人海外有樓

再有行政會議成員減持海外物業。東網發現行會非官守成員梁高美懿申報刪除澳洲的出租物業，目前只有4名行會成員持有海外物業。另外，有多名非官守成員的受薪工作有變動，分別申請擔任顧問或非執行董事，多名成員亦新增加入多個團體或組織，其中陳克勤多達11個。

行政會議成員每年7月1日前要申報利益。在2023年申報資料顯示，有身兼官守成員的局長已減持英國的住宅，而梁高美懿原本在澳洲悉尼持有一個物業作出租之用，但她在去年遞交申報後1個半，即8月15日已在個人利益登記冊上刪去該海外物業，持有的物業由6個變5個，全數為香港物業。

目前有4名行會成員持有海外物業，非官守成員鄭慕智和陳清霞分別在英國倫敦和加拿大各持有2個物業，均作為出租用途。官守成員當中，房屋局局長何永賢與配偶聯名擁有一個於新加坡的住宅物業，而該物業工程仍在進行中，預計工程不遲於明年底交付，而財經事務及庫務局局長許正宇持有海外物業分別位於澳洲和新加坡。

實際上，有3名身兼官守成員的局長去年亦申報了減持香港物業，其中民政及青年事務局局長麥美娟沒申報擁有用作出租的九龍城住宅單位，而何永賢與丈夫共同持有的中西區商用物業，則由自用改為出租用途。

除減持物業外，有3名行會非官守成員的受薪職務亦有變動，包括陳清霞、高永文及陳克勤。陳清霞在去年9月27日在個人利益登記冊新增邁進(香港)有限公司高級顧問一職，同年12月20日刪去朗生醫藥控股有限公司獨立非執行董事；高永文則在去年8月10日增加維達力科技股份有限公司獨立非執董一職，而陳克勤在今年1月12日申報出任香港培僑書院深圳龍華信義學校教育服務有限公司顧問。

在申報加入團體或組織方面，陳克勤新增申報的團體多達11個，總共有66個，新增的團體當中包括大灣區醫護教師社工協會、國際新能源產業聯盟及香港高才通人才服務協會等，而多名行會成員亦加入了中國和平統一促進會香港總會，政務司司長則刪除了國際商務委員會主席、內地合作督導委員會主席、氣候變化督導委員會主席及第四屆廣東省粵港澳合作促進會榮譽顧問等4項。