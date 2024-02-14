YouTube淫片評級寬鬆　淫審處濫竽充數　東方向申訴署投訴

東方傳媒機構(下稱「東方」)檢舉的其中5條於YouTube發布的色情影片，呈交司法機構轄下的淫褻物品審裁處評級後，其中3條涉及露胸及露出性器官赤裸跑步的影片被評為I級「既非淫褻亦非不雅」；2條分別涉及剃陰毛，以及按摩女性胸部的日本成人影片截取片段則被評為II級不雅。評級令人質疑淫審處行政失當，評級出錯，不懂拿捏評審尺度，其道德標準連小孩子都不如，工作表現濫竽充數，浪費納稅人金錢，東方今(14日)就此向申訴專員公署投訴。

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片，充斥海量色情的影片，但一直未有政府部門主動跟進。事實上，YouTube無遠弗屆，一直荼毒兒童及青少年。東方早前多次報道就YouTube發布色情影片的問題，向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，電影報刊辦將東方檢舉的其中5條送交淫審處。

不過，淫審處今年2月1日刊登公告交代評定類別，評級卻令公眾大失所望，學者、議員、法律界人士、社福界人士及前審裁員均認為評級過於寬鬆，令YouTube有恃無恐。其中有3條片被評為I級，包括第1條片少女露胸影片；第2條片是貼上乳貼的女子對着鏡頭袒露胸部；第3條片是大批男女戴上頭盔裸跑，女跑手露胸，男跑手的陽具清晰可見。第1條及第3條均無打格，但只評為I級，即發布不受限制，可向任何年齡人士發布。

至於被評為II級不雅的第1條片是女子打開大腿展示下體，被他人以剃刀除去陰毛，過程中陰部沒有打格，清晰可見。第2條片是日本成人色情影片截取片段，片中一名女子身穿質地偏薄的白色上衣，被一名男子隔着衣服用精油按摩其胸部，精油沾濕衣服後，該女子的乳頭若隱若現，現時該影片已被移除。第1條片大特寫陰部，第2條是截取III級片的愛撫片段，但只評為II級，性器官任睇，場面淫穢，竟不被評為第III級，令人費解。

淫審處主審裁判官莫子聰及涉事審裁委員，在今次評定上述影片的物品類別時根本沒有考慮「一般合理的社會人士普遍接受的道德禮教標準」，裸露性器官十分清晰，有些甚至是特寫放大，但竟無評為第III級。東方向申訴署作出投訴，冀跟進淫審處評級出錯一事。