盛事經濟一鑊粥　議員倡辧演唱會　促政府大力提振股市

疫後經濟未復甦，政府催谷本地經濟及盛事經濟，但早前國際邁亞密表演賽球王美斯缺陣惹起軒然大波，政府被批搞到「一鑊粥」，有議員建議政府20億港元的「盛事基金」及把主題定為演唱會經濟，另有議員直指香港沒加稅條件，但政府要增加收入，例如大力提振股市、令樓市健康發展，以增加印花稅收入。

新一份財政預算案月底公布。A4聯盟的立法會議員楊永杰今日(14日)在電台節目中指出，聯盟提出超過30項建議，其中在刺激旅遊業方面，建議政府撥款20億元成立「盛事基金」，舉辦更多熱門文旅活動及大型盛事。

楊永杰指政府可把主題定為「演唱會經濟」，並提供消費及住宿優惠券，以免旅客看完演唱會就離港，相信透過提供套票優惠，可延長旅客留港時間，整體帶動更多收入。至於消費券方面，他認為今年不宜再派，但傾向支持提供稅務扣減、支援綜援基層等方式。

但出席同一節目的公屋聯會主席文裕明認為政府今年可繼續派消費券，但數額可減至1,000至1,500港元，相信消費券可刺激經濟，帶動消費，政府亦應再次為公屋租戶代繳租金1個月。

另一議員林振昇則建議政府可向本地居民派發2,000元「繽紛扣減消費券」，市民必須在指定項目或地方消費，如夜繽紛景點等，即可獲50%消費額扣減，上限為2,000港元，推動本地消費氣氛。他又認為政府可向旅客派發1,000元「酒店住宿券」，進一步吸引更多旅客來港，認為可對經濟有幫助。

近年政府的開支增長遠高於收入增長，另一議員洪雯相信短期內難以扭轉，又指香港已出現結構性財赤的風險，認為政府需要開源及節流。她指香港無加稅的條件，因為經濟復甦步伐較預期慢、股市疲弱，認為只可從其他方面考慮，例如政府要大力提振股市、令樓市健康發展，以增加印花稅收入；另外要以用者自付原則，增加公共服務收費。