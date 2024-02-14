工人記分制統一標準及紀錄互通　工會憂涉私隱問題

本港涉及地盤的工業意外頻生，建造業議會計劃今年上半年，就「工人記分制」統一記分標準，並推出相關電子平台。然而，有前線工人憂慮記分制變相將意外責任歸咎工人，有工人指未完成培訓下管工要求操作升降台，若要扣分只能「硬食」，對工人不公。有工會亦關注若工人紀錄在不同承建商之間流通，會涉及私隱問題。 政府就指記分制出發點是好，政府會從私隱等方面提供意見。

去年4月立法會通過提高《職安健法例》罰則，最高罰款1000萬港元和監禁2年，不過工業意外繼續頻頻發生，工業傷亡權益會統計去年建造業有24宗致命意外，有25人死亡。商會提出對策，指推行「工人記分制」的地盤，意外率有所下降。

然而，有人工人卻指扣分對工人不公。有工人在實行記分制的地盤工作，一年內被扣兩次共6分，扣夠10分就要上安全訓練課程，嚴重可被停工。他指其中一次被扣分是由於在未完成指定培訓下，操作俗稱「較剪車」的升降台。他指當時正在趕工，管工在知情下要求他工作，形容自己別無選擇，被扣分的只會是自己。

建造業總工會表明支持「工人記分制」，相信對工人有阻嚇作用。不過勞聯就有保留，勞聯主席兼立法會勞工界議員林振昇就指，工人的記分紀錄若在不同承建商之間流通，將涉及私隱問題，更加難以接受。林指，參考的士司機或導遊扣分制度， 的士司機或導遊被扣分甚至停牌，其他僱主亦不能得知。

建造業議會早前指，今年上半年會就「工人記分制」統一記分標準，並研究推出電子平台，將涵蓋工人及前線管理人員。議會將制度稱為「安全表現計劃」，指會建立清晰制度獎勵良好的安全表現。建造業議會主席何安誠指，工人記分紀錄是否共通，細節仍在商討，形容統一化有好處，已經就制度進行一年諮詢，希望做到一個互聯互通的計劃。

勞工及福利局局長孫玉菡指，記分制的制訂和推行，由建造業議會負責，認為制度出發點是好，政府會從私隱問題等方面提供意見，重申《職安健條例》下刑責清晰，不存在可以互相推卸，無論大判、分判商抑或工人，對職業安全都有責任， 其中法庭向工人發出的職安健告票，由前年佔整體一成，增至去年的三成，如果意外責任在於工人，政府同樣會檢控。