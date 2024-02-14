港燈自行研發「聲盾」系統　減99%小魚誤闖冷卻系統

港燈南丫發電廠近年自行研發「聲盾」系統，以解決海洋生物誤闖海水冷卻系統的入水口的問題，同時加強對發電機組的保護。首套系統在2019年6月啟用，以低頻聲波驅趕鄰近的魚類，並在隨後兩年擴展至所有入口，暫時未發現魚群有異常反應，並有效減少99%小魚誤闖冷卻系統，減低對海洋生態的影響外，亦降低營運及維護開支。港燈表示，即將投入運作的新燃氣機組L12亦會應用「聲盾」系統，同時亦會播放其他聲音作測試，以取得更好效果。

南丫發電廠有多部燃氣及燃煤發電機組，需要利用海水冷卻系統幫助機組降溫，過往會以設置水柵及鼓形濾網的方式防止垃圾及海洋生物進入，但不時需花費人力進行清理濾網中收集垃圾和誤闖海洋生物的魚籃，花費人力資源外亦影響海洋生態。港燈於2018年時研究如何加強對冷卻系統的保障措施，發電科技術服務工程師何頴麒指構思時參考外國的驅趕魚類方法，但常見的脈衝攔魚電柵及閃光等會對環境及生態造成負面影響，最後決定在水中播放能夠驅趕小魚的聲音，不但最具成本效益高，對環境影響亦是最輕微。

發電科高級技術員麥廣森指出，發電科團隊在南丫發電廠附近水域進行實地測試，以水底攝影機觀察魚類對高頻及低頻聲波、機器聲音、海洋生物叫聲等不同聲音聲的活動及反應，經反覆試 驗，發現以鯨魚叫聲配合不同頻率聲音，減少魚群誤闖的成效最佳。何頴麒指「聲盾」系統已陸續推廣到所有發電機組的冷卻供水口安裝使用，魚籃每月收集到的魚類數量由約5萬至7萬公斤下降至25至55公斤，而計算節省清理魚類、維修水柵及魚籃等開支，短短3年已經抵銷組建「聲盾」系統的額外成本。