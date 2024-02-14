180對愛侶情人節拉埋天窗　日子甜蜜又易記　揚言愛一生一世

情人節向來是結婚的高峰期，入境處數據顯示，有180對準新人選擇在今日(14日)情人節登記結婚。有新人認為情人結婚甜蜜又特別，揚言會「愛佢一生一世」；亦有新人感謝遇到對方，日後會用行動實踐承諾；亦有新人計劃生小朋友，笑言希望「追龍B」。

新人陳生陳太今日在20多個親朋好友見證下註冊。陳太表示，選擇在情人節結婚，因為情人節甜蜜、特別，且一定會記得。二人一年多前經朋友聚會認識，雙方一見鍾情並交換電話，在其後的相處中，認為大家性格相投，陳太認為先生體貼，陳生稱讚太太細心。陳生續指，二人目前同居，從來沒有鬧過交，並承諾「愛佢一生一世」。他們表示，婚禮一切從簡，沒有計劃擺酒，登記後雙方家人一起食飯；因工作原因，暫未有計劃旅行度蜜月。

相識7年的新人雷生雷太，亦於今日情人節結束愛情長跑。踏入人生另一階段，二人表示既開心又緊張。婚禮於一年前起籌備，雷太指，一個多月前打算預約登記結婚，剛好情人節有空位，且情人節亦容易記。雷生指，二人在做兼職時認識，對雷太的第一印象是「靚女」，其後主動追求對方，現已相戀7年。雷太表示，現時雙方的狀態與結婚無異，「結婚都係多張紙」。兩人有計劃生小朋友，雷太希望生兩個，一子一女湊個好字。雷生笑言，「睇下追唔追到龍B。」

新人金太與來自江蘇的金生，同樣於今日拉埋天窗。金太笑言，自己「大頭蝦」，選擇情人節結婚純粹因為易記。兩人經朋友介紹認識，相戀近3年，金太直言「好開心可以遇到佢」。問到對彼此的承諾，金太表示，二人均是行動派，不喜歡「畫餅」，比起口頭承諾，更喜歡直接送禮，金太笑道，「佢唔會問我要唔要(禮物)，會直接送……你知問女仔，肯定話唔使。」

根據入境事務處數字，共有180對準新人遞交擬結婚通知書，並打算今日登記結婚，其中100對選擇在婚姻登記處註冊，其餘80對由婚姻監禮人主持婚禮，整體數字較去年的246對，減少逾26%。