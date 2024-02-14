12米「Chubby Hearts」今起飄浮中環上空　展期情人節至元宵節

今日為年初五兼情人節，今日(14日)起一個直徑12米的巨型紅色心形飄浮裝置「Chubby Hearts」，在中環皇后像廣場花園展示，祝願情人及市民佳節快樂之餘，亦讓市民打卡留念。「快閃」飄浮紅心今日亦會在旺角花墟、大埔林村許願廣場及堅尼地城卑路乍灣海濱長廊出現，帶給市民驚喜及祝福。而該裝置早上11時在皇后像廣場花園升上半空，飄浮在中環高樓大廈之間，吸引不少市民拍照打卡。

設計「Chubby Hearts」的英國設計師Anya Hindmarch指，香港是她最喜愛的城市，又指自己一直夢想在香港展示「Chubby Hearts」，為市民帶來驚喜，讓人笑容滿面和傳播愛，她很高興這個項目可以在情人節送給香港。該裝置會由今日起展出至元宵節(24日)，而「快閃」飄浮紅心亦會於港九新界多個地標和旅遊景點現身，每日在不同地點和時間展出，詳情於每天早上7時在官方網頁公布。

文化體育及旅遊局長楊潤雄就指，農曆新年訪港人數已逐步恢復，認為本港多項新春活動廣受歡迎，能帶動氣氛，香港將舉辦更多盛事，在旅遊設施多做工夫，吸引更多旅客以一程多站的形式，到訪大灣區。至於球王美斯早前缺陣引起大批球迷不滿的事件，楊潤雄指昨日的賀歲盃反映香港對有能力舉辦盛事，未來亦會繼續爭取大型球賽在香港舉行。