挽救旅業　政黨倡內地再贈熊貓　爭取珍貴文物在港展出

本港旅遊業低迷，有政黨就發展質量旅遊和建設中外文化藝術交流中心向政府提出多項建議，包括希望四川再次贈送大熊貓、香港故宮文化博物館舉行10.1特別展，以及其他各博物館也舉辦相應的主題展覽或活動。

議員陳勇及鄭泳舜今（14日）表示，為刺激本港旅遊業，帶動經濟，而第一代居港大熊貓，安安、佳佳先後去世，現時只剩2007年來港的盈盈與樂樂、希望內地能再贈大熊貓予香港。另外，現時故宮博物館被列為境外機構，在內地文物運港展出時受到不少限制，建議政府向中央表達能夠打破慣例，透過特別處理方式，將國家級珍貴文物帶到香港作短期展覽。

另外，無論歷史博物館、科學館等都可以舉辦展示國家發展成就的主題展覽或活動，例如科學館舉行與國家科技及航天成就相關的專題展覽，沙田文化博物館展示國家文明與中華文化成就等的專題。同時組織學校及青少年參觀，增加認識。

同時亦建議當局開放政府部門大堂設置展覽、舉辦全港中小學問答比賽、推出特別版無人機表演及幻彩詠香江以及體育活動等。

對於當局於農曆新年假期期間實行通關時間的特別安排，被問到會否擔心更多的市民北上消費，陳指做法反而是吸引更多中高端遊客，在過年期間港，至於是否沿用24小時通關的做法，他認為要視乎數據，平日人流少則毋須做此安排，相反周末則可以考慮，港車北上車輛方面也應作相應調整。