涉2019年太子及旺角站衝突　舞台職員被判監禁4個月

2019年8月31日晚上，一批示威者在港鐵太子站及旺角站內襲擊其他乘客，有乘客疑因取手機拍片而遭包圍。一名男子被指有份包圍事主，不准他離開，因而被控非法囚禁他人罪。經審訊後被裁定罪成，押後至今日(14日)在九龍城裁判法院判刑。裁判官指，當時群情洶湧，事主被迫刪相。被告曾將事主拉回來，形容其參與程度絕對不低，強調被告作為成年人，不能將所有事情歸究社會氣氛，判被告入獄4個月。

27歲被告屈君鵬，報稱任職舞台音響技術員。他被控於或約於2019年8月31日，在港鐵太子站月台與其他人，非法囚禁男子張展宏。辯方大狀今求情指，被告已反省，有悔意，報告亦顯示，被告重犯機會不高。大狀引述被告求情信指，被告犯案是一時衝動，以後會三思後行。辯方說，本案沒有預謀，被告所使用的暴力有限，冀法庭判社服令或緩刑。裁判官聽罷陳詞後，認為監禁是合適刑罰，判被告入獄4個月。

控方案情指，當晚10時許，事主張展宏在港鐵太子站往調景嶺方向的月台，看到有人穿黑衣，戴防毒面罩。事主取出手機拍攝，有人問他「拍咩」，有人叫他「唔好走」，包圍他並要求他交出手機。最終事主被逼刪除片段，整個過程歷時約10分鐘，期間，被告曾拉着他的手臂，不准事主離開。

案件編號：KCCC1432/2023