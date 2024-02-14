十青年龍脊跑山賀歲　1小時12分完成8.5公里路程

龍年伊始，一眾有為青年跑山賀歲！香港青年協會「社區體育部」昨日（13日）舉辦「縱走龍脊越野跑2024」活動，10名青年在香港越野跑「港一」謝覺偉的帶領下決戰龍脊，挑戰越野跑運動，最後成功以1小時12分鐘完成全長8.5公里的越野跑路程。有青年跑手表示，雖然跑齡較短，但對這項運動充滿熱情，更希望將來可以挑戰UTMB賽事。

參加「縱走龍脊越野跑2024」的一眾青年跑手，其實早在3個月前已開始接受專業訓練。活動分為兩個階段，由23名15至18歲的獲選青年於第一階段接受3星期訓練和甄選，教練作全方位評估後，最終選出10名青年參與為期兩個月的深度訓練。

現役香港越野跑代表隊、世界山徑越野錦標賽亞洲第二名、人稱「歹sir」的香港運動員謝覺偉，擔任此計劃的主教練，與青年跑手一起訓練，他對計劃十分支持，亦對青年能有機會和資源進行越野跑訓練表示感嘆，笑言「真希望能回到15歲，接受團體越野跑訓練！」

有份參加活動的周晰翹，今年17歲，雖然跑齡只有短短5個月，但對越野跑充滿熱情，「這計劃讓我最深刻的是學習堅持，並在教練的指導下鍛煉意志和體魄。」更希望將來可以挑戰UTMB賽事，進一步突破自己的界限。