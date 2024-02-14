環保團體辦年桔轉贈計劃　料垃圾徵費助推動回收

商場、屋苑，各家各戶新春期間或會擺放年桔，取「大吉大利」的好意頭。佳節過後，有環保團體舉辦年桔轉贈計劃，配對機構或公司與農場等，令年桔再生，成為蝴蝶的食物。團體估計垃圾徵費實施能推動大部分受訪港人回收桔樹。

環保協進會鳳園蝴蝶保育區今日(14日)推出「年桔轉贈配對計劃」，經配對後，部分桔樹會移植到鳳園蝴蝶保育區，或者其他本地農場及學校，成為蝴蝶的寄主等。團體指，有意參加回收的商戶可以在月底前申請，又說計劃推行十多年來，共回收約1萬棵桔樹。

市民亦可在家繼續栽種年桔，不過環保協進會總幹事邱榮光表示，市面的年桔均含有大量殺蟲劑、農藥，並不宜即時食用。對於近日有大量報喜斑粉蝶死亡，他指出報喜斑粉蝶在冬天與春天之間出現，一般只有約兩星期生命，蝴蝶死亡屬自然現象，「花開花落、日出日落」。不過，邱提到近年因為氣候暖化，粉蝶數量大增，因此市民較易見到蝴蝶。

團體補充，桔樹屬芸香科植物，為鳳蝶幼蟲的寄主植物，幼蟲愛吃年桔的樹葉，而本港有7種鳳蝶，均以桔樹為寄主植物，包括市區常見的玉帶鳳蝶和玉斑鳳蝶，另有藍鳳蝶、碧鳳蝶、美鳳蝶、達摩鳳蝶和柑橘鳳蝶。

另外，鳳園訪問82間屋苑及商戶，發現有87%受訪者指在垃圾徵費推行後，回收年桔的意欲會增加；約70%人表示清楚了解徵費費安排；亦有近90%受訪者預計徵費會為屋苑及商戶帶來財政壓力。