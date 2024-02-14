新春錄約75萬訪港旅客　內地客佔65萬超越2018年

新春花車、煙花大型盛事「狂谷」下，新春假期首4日錄得約75萬旅客人次訪港，其中內地旅客量更超越新冠疫情前的2018年，錄65萬人次；至於上月旅客數字錄逾380萬。旅發局表示，復甦勢頭持續。

旅發局今日(14日)公布，大年初一至年初四(2月10至13日)期間，初步訪港旅客人次約75 萬。當中65萬人次是內地旅客，超越2018年同期(即年初一至初四)的64萬人次。4天之中，大年初二及三的訪港旅客量較多，分別逾20.7萬人次。大年初一則最少旅客來港，僅約12.8萬人次。

此外，上月初步訪港旅客數字約為383萬人次，相等於2018年同期的72%。而本月上半月(1 至13日)旅客數字約為200萬人次，每日平均旅客量相等於2018年2月全月平均的83%。

旅發局表示，新春期間接連舉行的大型盛事，包括年初一的旅發局「新春國際匯演之夜」、年初二煙花匯演及年初三農曆新年賽馬日等各種旅遊體驗，以多元主題包裝作宣傳，並提早以一站式網站向旅客發放資訊，相信成功吸引不少旅客來港，親身參與其中。而整體旅客復甦勢頭持續，將會繼續向外宣傳城中的大型盛事及精彩的旅遊體驗，吸引旅客訪港。