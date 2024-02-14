食安中心去年驗6.5萬食品　99樣本不達標

食物安全中心去年檢測約6.5萬個食品樣本，當中99個樣本未能通過檢測，較多涉及蔬果檢出金屬雜質含量、除害劑殘餘超標；肉類產品則較多被驗出含禁用防腐劑。食安中心指出，整體合格率為99.8%。而禁日本10都/縣水產令在去年8月底實施下，至今未有當地進口食品樣本的輻射檢測水平超國際標準。

根據最新向立法會提交的文件顯示，食安中心去年檢測的樣本之中，蔬果及相關製品佔最多，逾2.3萬個樣本，亦檢出較多不符要求的樣本，合共40個，佔該類別比率達0.17%。當中金屬雜質含量、除害劑殘餘分別佔12、11個樣本。

樣本不符食安要求比逾最高的為肉類、家禽及其製品，例如臘腸、肉丸及肉乾等，檢測約6,400個樣本中，有15個不達標，比率達0.23%，而當中以防腐劑含量問題最多，包括有在鮮肉驗出含禁用的防腐劑「二氧化硫」，亦有在預先包裝牛肉乾樣本驗出禁用防腐劑「山梨酸」等。

新冠疫情後，外賣到會等網購食品愈來愈流行，食安中心亦增加相關抽驗至去年約8,400個樣本，按年增逾10%，當中有20個樣本未能通過檢測，較多涉及蔬果產品今過多金屬雜質、未標示致敏物及防腐劑。在網購監測中，有約1,100個樣本是抽驗經網上外賣平台購買的食物，其中有一個即食生蠔樣本被驗出大腸桿菌含量超標。

至於港府在去年8月24日起，對日本入口食品實施限制，除禁止日本福島、茨城等10個都/縣的水產食品進口本港，其他類別食品進口亦需出示輻射證明書。而中心額外抽取逾4.2萬個日本進口食品樣本作輻射檢測，當中約2.3萬個是於核污水排海開始後所抽取。到目前為止，有關食物樣本的輻射檢測水平尚未有超出國際食品法典委員會的指引限值。