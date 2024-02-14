路環私家車失控自炒　7乘客輕傷包括4港人　司機超載遭檢控

農曆新年假期港人大多北上過節，其中部分亦到毗鄰的澳門遊玩，截至今日(14日)年初五下午5時，澳門錄得17.3萬人次旅客入境，出境亦達7.3萬人次，主要經關閘及港珠澳大橋通關。但至在時近傍晚時分，路環卻發生一宗私家車懷疑失控「自炒」，車上7名乘客受輕傷，據現場消息指，傷者中有4人為香港居民，包括2名成年男女及2名男女幼童，肇事司機因超載及未能控制車速遭檢控。

澳門消防表示，上述交通事故中的7名傷者均為乘客，各人輕傷及清醒。傷者包括3男4女港澳居民，當中包括8歲澳門女童，其右膝挫傷；49歲澳門女子，其右肩挫傷；38歲持香港身份證的男子，其下巴挫傷及後枕擦傷；5歲持香港身份證女童，其右膝挫傷；4歲持香港護照男童，其前額擦傷；38歲持香港身份證女子，其左面挫傷；33歲本地男子，其頭頂挫傷。

事發於路環竹灣馬路近金像農場附近路段，一輛私家車在今日傍晚6時許於該路段行駛時懷疑失控「自炒」，導致7名乘客受傷，其中3人為幼童，各傷者輕傷及清醒，事後由救護車一併送往山頂醫院治理。30餘歲澳門男司機無受傷，並通過酒精呼氣測試。經調查，有人聲稱因路滑引致車輛失控。事故中，有一支燈柱及4個綠色鐵欄損毀。