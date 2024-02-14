防心血管病變　揀食物睇標籤

心臟病及中風是全球頭號殺手，無論任何性別及年齡的人士，如沒有良好的飲食及生活習慣，都有機會患上心血管疾病。有註冊營養師提醒，選擇食物時可留意飽和脂肪及反式脂肪含量，購買包裝食品可閱讀成分及營養標籤；日常宜多食水果蔬菜等高纖食物，減少攝取脂肪，以控制血液內膽固醇的含量。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部指，膽固醇是脂肪的一種，分別由肝臟製造及從日常食物中攝取。動物性的食物均含有膽固醇，常見有蛋黃、內臟、海產、肉類、奶品類、動物油脂等；植物性的食物雖不含膽固醇，但無論選擇動物或植物性食物，均要留意當中的飽和脂肪及反式脂肪含量。

近年被吹捧為「超級食品」的椰子油屬於飽和脂肪，據衞生署資料，進食過多會引致血管硬化、中風、心臟病等疾病，並促進肝臟產生膽固醇，令血液中的壞膽固醇上升。該機構表示，椰子屬高熱量、高脂肪及高糖水果，每100克椰肉含近7茶匙油份；椰青水的熱量及脂肪含量雖低，惟每100克含有3克糖分，不宜飲用過多，尤其是需要控制體重、膽固醇、糖尿或腎病患者。

該機構建議，購買包裝食品時可嘗試閱讀成分及營養標籤，避免選擇含有高飽和脂肪及反式脂肪的食物材料。例如選用每100克食物總脂肪含量為3克（固體）或1.5克（液體）或以下、飽和脂肪及反式脂肪為1.5克（固體）或0.75克（液體）或以下，有助維持心臟健康。

此外，日常多食高纖食物，能減少攝取脂肪，有助控制血液中的膽固醇含量，同時亦有助控制血糖，預防便秘及大腸癌等。衞生署建議，成人每日攝取不少於25克膳食纖維；除了每日2份水果和3份蔬菜，營養師亦建議多選擇高纖的五穀類食物及配菜，或嘗試於每天的餐單中加入1茶匙亞麻籽，以助降低壞膽固醇值。營養師提醒，高纖飲食須攝取足夠水分，即6至8杯開水，包括清湯、淡茶或鮮果汁。