尖沙咀同志迷姦水命案改列誤殺　今日再訊　29歲男被控多罪

執法部門昨日（14日）將一宗去年3月15日在尖沙咀發生的施用藥物以獲得或便利作非法的性行為案改列作誤殺案。據悉，案件為去年尖沙咀漆咸道南最佳盛品酒店房間男子暴斃案，25歲男死者生前疑被人用迷姦水迷暈。

執法人員去年3月15日約下午1時接獲漆咸道南一酒店職員報案，指發現一名25歲男子昏迷倒臥在上址一房間。人員接報到場後，該名25歲男子現場被證實死亡。經深入調查後，去年3月16日在九龍區拘捕一名現年29歲的本地男子，涉嫌「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」及「盜竊」。該名29歲男子已於去年3月18日被控一項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」罪，案件已於去年3月20日在九龍城裁判法院提堂。

人員經進一步調查及諮詢律政司意見後，案件現改列為「誤殺」，調查亦發現該名被捕男子與多宗同類型案件有關，他已被控以一項「誤殺」罪、3項「為了犯可公訴的罪行而施用一種藥物、物質或物品」罪、4項「盜竊」罪、2項「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」罪、2項「未經同意下作出的肛交」罪以及一項「意圖損害而施用有害物品」罪。案件將於今日（15日）於九龍城裁判法院再訊。

上述的29歲被告另涉一宗案件；執法人員在去年3月16日也拘捕了一名當時為31歲的休班男警員，與上述被告皆涉嫌施用藥物以獲得或便利作非法的性行為。兩人疑向另一名男子施用藥物，該名男警員當時被停職，獲准保釋候查。