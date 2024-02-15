東方日報A1：放生YouTube　淫審評級一塌糊塗　東方向申訴署投訴

東方傳媒機構（下稱「東方」）檢舉的其中5條於YouTube發布的色情影片，呈交司法機構轄下的淫褻物品審裁處評級後，其中3條涉及露胸及露出性器官裸跑的影片被評為Ⅰ級「既非淫褻亦非不雅」；兩條分別涉及剃陰毛，以及愛撫女性胸部的日本成人影片截取片段則被評為Ⅱ級不雅。評級令人質疑淫審處評審一塌糊塗，不懂拿捏尺度，其道德標準連小孩子都不如。東方昨就向申訴專員公署投訴淫審處濫竽充數，浪費納稅人金錢，放生YouTube，使其販賤賣色有恃無恐，繼續荼毒下一代。

美國Google旗下影片分享網站YouTube平台發布的影片，充斥海量色情內容，但本港一直未有政府部門主動跟進。事實上，YouTube無遠弗屆，一直荼毒兒童及青少年。東方早前多次報道就YouTube發布色情影片的問題，向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，電影報刊辦將東方檢舉的其中5條影片送交淫審處。

不過，淫審處今年2月1日刊登公告交代評定類別，評級卻令公眾大失所望，學者、議員、法律界人士、社福界人士及前審裁員均認為評級過於寬鬆，令YouTube有恃無恐。其中有3條片被評為Ⅰ級，包括第一條片少女露胸影片；第二條片是貼上乳貼的女子對着鏡頭袒露胸部；第3條片是大批男女戴上頭盔裸跑，女跑手露胸，男跑手的陽具清晰可見。第一條及第3條均無打格，但只評為Ⅰ級，即發布不受限制，可向任何年齡人士發布。

至於被評為Ⅱ級不雅的第一條片是女子打開大腿展示下體，被他人以剃刀除去陰毛，過程中陰部沒有打格，清晰可見。第二條片是日本成人色情影片截取片段，片中一名女子身穿質地偏薄的白色上衣，被一名男子隔着衣服用精油按摩其胸部，精油沾濕衣服後，該女子的乳頭若隱若現，現時該影片已被移除。第一條片大特寫陰部，第二條是截取Ⅲ級片的愛撫片段，但只評為Ⅱ級，性器官任睇，場面淫穢，竟不被評為第Ⅲ級，令人費解。

淫審處主審裁判官莫子聰及涉事審裁委員，在今次評定上述影片的物品類別時根本沒有考慮「一般合理的社會人士普遍接受的道德禮教標準」，裸露性器官十分清晰，有些甚至是特寫放大，但竟無評為第Ⅲ級。東方昨向申訴署作出投訴，冀跟進淫審處評級出錯一事。

淫褻物品審裁處審裁員協會主席葉興國向《東呼即應》指，若相關影片能清晰看到女性胸部，他們便會評為不雅；清晰看到女性陰部則會評為淫褻，除非兩者的相片都有一定程度的遮掩或模糊不清，而令到觀眾無法看清裸露的胸部或陰部，才會有機會降低評級。他又指，若果只是簡單地在YouTube詢問觀看色情影片的人士是否已滿18歲，便讓他可以看到有關色情的片段的做法不符合法例的規定，理應要有方法查核觀眾年齡，證實他已經超過18歲。

葉另指，現時分級標準原則已有一套法例上的機制，審裁員會再根據社會普遍市民可以接受的道德標準作出評級，理論上已經有所制衡。不過，或許由於審裁員人數過多，審裁員有可能要一或兩年以上才有機會做一次評級，故標準可能有些落差。

香港教育政策關注社主席張民炳亦說，凡有裸露或令人見到私處，不論胸部或下體，均不能只評Ⅰ級。至於是否達淫褻（Ⅲ級）水平，則視乎內容，例如是否有性行為、嚴重暴力，例如性虐待。他認為，淫審處應與時並進，以社會大眾的看法來判斷影片會對青少年產生不良影響，惟一直以來，相關的檢控力度似乎不強，尤其很多不雅影片在網上發布或流傳，促請港府引入更先進科技應對。

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