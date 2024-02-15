消委會測試6大點餐平台　發現約6成訂單送餐早到或遲到

外賣平台愈來愈流行，亦有多個平台加入戰團，消委會因應相關投訴數案量大增，早前測試6大點餐平台的手機應用程式，發現約60%訂單沒依照平台向顧客提供的預計送餐時間送達；即使同一時段、同一食肆，若從不同平台點餐，送餐時間最長可相差近1小時；優惠亦大相逕庭，點餐平台大部分定價均比外賣自取高，部分更高出超過50%至80%，相差接近20港元。

消委會職員去年12月在全港11區透過6個點餐平台，當中3個為綜合點餐平台；另外3個則為連鎖食肆的自家平台，分別在午膳及晚膳時段，先後56次訂餐實試點選共177項食物。其中有9次（16%）實際送餐時間較預計的遲，當中4次均屬於同1個綜合平台，此平台的預計送達時段為25至45分鐘不等。然而，最長1次仍然遲到再19分鐘。至於2個以特定時間方式顯示預計送達時間的連鎖食肆平台，共有3次遲到，當中1次已預計需時長達59分鐘才可送達，最終仍遲到了9分鐘；另有1次雖然沒有遲到，但預計時間卻長達89分鐘。

即使點選同一食肆的相同食物，不同平台的實際送達時間亦有差別。在其中1次實試中，實試員分別於3個綜合平台點選同一食肆的鍋貼及湯麵套餐，其中1個平台於訂餐後23分鐘已率先將食物送達，而最遲的1個平台則用了78分鐘（遲到10分鐘），兩者相差達55分鐘。另外2次實試，最早與最遲送達時間則相距20分鐘。

消委會又說，81%在點餐平台的價格均較顧客到食肆外賣自取高。3個連鎖食肆平台，其中1個的所有食物價格均較外賣自取高，當中魚柳飽單點的價格相差近85%，為是次實試中差價百分比最高的食物；而3個綜合平台接近85%至逾90%的食物價格高於外賣自取，其中以碎葱鮮拖羅蓉手卷的差異最大（61.5%），相差16港元。另外個別餐廳為確保運送食物期間不會傾側或滲漏，用了多重包裝，造成更多垃圾。