消委會揭電磁爐火力參差　7成樣本慢火表現較差

近年不少港人選用電磁爐煮食，消委會測試市面上13款雙頭及全區域電磁爐，發現有2款樣本在兩個爐頭同時使用時，爐頭之間的火力操控未如理想，花45分鐘仍未能將食油加熱至指定溫度。有6款樣本熱力分布不夠平均，或會引致食物出現煮熟程度不一的問題。近7成樣本不符合國際標準對低火力控制的要求，「慢火」煮食表現遜色。消委會呼籲生產商改善品質監控，亦提醒消費者在選購時，應同時考慮性能表現及能源效益兩大範疇。

今次測試的13款樣本，額定輸入功率由2,800瓦特至5,200瓦特，售價由3,680至21,300港元，當中有3款為較新穎的「全區域」型號，配備可將2個加熱區(爐頭)連接以形成1個較大烹煮區域的功能。至於測試項目，涵蓋樣本的烹煮性能表現、省電程度及安全程度等。

測試模擬日常煮食情境，同時開動兩個爐頭，主爐頭以最高火力加熱食油，另一個則將水加熱，待水滾時調低火力至僅僅讓水維持於沸騰狀態。主爐頭需於45分鐘內將食油加熱至180°C，並視乎爐頭大小用4分鐘至7分鐘炸起200克至500克冷藏薯片，從而評估「雙頭齊開」情況下的加熱速度。

結果有2款樣本未能完成測試，於限時內只能將食油加熱至逾170°C，未達180°C，反映其火力控制方面仍待改善。另外1款樣本的加熱速度較慢，花近40分鐘才能達至180°C，剩餘的測試時間僅足夠炸起1份薯片。其餘10款樣本能於13.7分鐘至25.3分鐘內完成加熱，並於測試時間內炸好1至3份薯片，表現不俗。

煲湯或燜燉菜式需以「慢火」作較長時間烹煮，惟今次測試中，大部分樣本在測試開始時油溫飆升太急，只有4款樣本(惠而浦的細爐頭、Asko、西門子及飛雪)能適當控制油溫並符合標準要求，其餘9款均未能於18分鐘內將油溫控制在53°C或以下，不符標準對低火力控制的要求。

在能源效益方面，有5款樣本根據測試結果推算所得的能源效益級別，較其標籤低一級。樣本10(樂信牌)量得的待機能耗不理想，導致其推算出的能源效益級別為最低的5級，不符合其標示的2級，測試結果已轉交機電工程署跟進。機電署亦發現，尚朋堂(樣本7)及德信(樣本4)的熱效率較能源效益標籤所顯示的為低，已將測試結果通知進口商並根據實務守則跟進。

另外，全部樣本均通過多項安全測試，包括爐面撞擊、絕緣強度及距離、塑膠物料的耐熱及阻燃性等測試。惟5款樣本欠缺標準指定的部分警告字句，當中樣本4(德信)標示的額定電壓與說明書的資料不一，消委會促請生產商盡快改善，以免令消費者混淆。

廠商回應方面，樂信牌的代理商指廠方委託認可實驗室進行省電程度測試，初步測試數據證明產品符合強制性能源效益標籤2級要求，認為數據偏差或與測試儀器或個別產品質素有關，並會持續加強產品監控。