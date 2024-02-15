消委會今年首月接30宗購物積分計劃投訴　提醒市民勿衝動消費

消費儲積分成為近年趨勢，惟若商戶安排失當或考慮不周令消費體驗欠佳，卻會本末倒置。消委會不時接獲與積分獎賞計劃相關的投訴，涉及換領禮品存貨量欠透明，儲分或使用積分時欠缺彈性，未能公平對待如長者等弱勢消費社群的需要優惠內容前後不符，情況未如理想。消委會敦促商戶應提高資訊和條款透明度，清楚列明積分獎賞計劃的各項細節並避免更改，以免損害消費信心。

消委會今年首個月接獲30宗涉及積分獎賞計劃的投訴，較去年同期的12宗倍升。蔡先生參加了A商戶定期舉辦的會員積分優惠活動，每消費500港元可賺取1個積分，集滿指定積分便可換取禮品。根據優惠條款，有關積分將於購物後7天內存入會員帳戶，而可賺取積分的交易日期至6月30日止。蔡在6月19日消費後，14天後才獲得積分，需時較商戶的服務承諾為長。

他打算換領禮品時發現心儀禮品已經換罄，而同級禮品亦全都缺貨。由於可賺取積分期已屆滿，他亦無法賺取更多積分以換領高一級別的禮品。其後，蔡發現其心儀禮品在A商戶的網店有售，因而懷疑該禮品並非缺貨，並多番向商戶表示不滿，惟A商戶堅持回覆「禮品數量有限，換完即止」，蔡遂向消委會投訴。 經消委會調停後，商戶願意酌情安排投訴人到門市領取其心儀禮品，事件最終得以解決。

投訴人李先生是一名年近80歲的長者，他在B商戶購物結帳時一向都會出示實體積分卡作儲分或使用積分之用。在最近一次購物時，收銀員卻告知不再接納實體 卡，並要求投訴人在手機下載應用程式方可繼續儲分或使用積分。李因不熟悉智能電話操作，加上未有職員從旁協助，幾經嘗試仍未能成功下載。他惟有致電到B商戶的熱線中心求助，卻無人接聽。他不滿B商戶拒絕接受實體積分卡的安排，認為對不諳應用程式的長者十分不便，故向消委會尋求協助。

經消委會調停後，事件不久已獲解決。消委會獲投訴人的同意，將其不快 經歷和相關建議向B商戶反映。商戶表示消費者如在使用相關應用程式時遇有疑難，可致電其客戶服務熱線查詢，而所有參與積分優惠計劃的門市亦有職員 為消費者提供協助。

溫女士參加由C商場舉辦以會員積分換領商場禮券的活動，以其積分兌換C商場的電子禮券。換領前，她知悉C商場提供實體及電子兩款禮券，分別在於前者所涵蓋的商店較後者多兩間，而她在換領電子禮券前，已在C商場的官方網頁確認其心儀商戶接受電子禮券。

其後，當她打算在心儀商店使用電子禮券時，該店表示已不接受C商場的電子禮券。她立即翻查C商場的官方網頁，發現該店已不在接受電子禮券的名單內，於是向C商場查詢，職員解釋該店現只接受實體禮券。她要求把其電子禮券更換為實體禮券卻遭商場拒絕。

她不滿條款突然變更，擾亂了其消費計劃，因此向消委會投訴。 經消委會調停後，C商場願意為投訴人安排更換實體禮券，事件雖得以解決，但就未有就變更接受電子禮券的商店名單作出解釋。

消委會促請商戶提升資訊透明度，釐清積分獎賞計劃的條款和細則，並履行承諾。消費者則應衡量自身負擔能力和實際需要，勿因積分獎賞計劃優惠吸引而衝動消費。