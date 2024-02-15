9款市售即食麵食一碗鈉攝取即超標　17樣本檢出潛在致癌污染物

眾所周知即食麵高鈉高脂，但消費者委員會測試發現，全部即食麵連湯食1份，便超出成人建議每餐攝入上限；看似較健康的非油炸麵亦屬高鈉，而接近一半測試即食麵食1份所攝取的飽和脂肪已高於每餐限量，有非油炸麵。測試同時發現17款，即近9成即食麵樣本檢出潛在致癌污染物，當中3款污染物檢出量高於歐盟植物油訂定的上限的樣本。該會促生產商使用污染物較少的原材料，又建議消費者避免飲湯。

世界衞生組織建議成人每日應攝取少於2,000毫克鈉，平均3餐每餐最多667毫克。消委會測試19款預先包裝即食麵樣本，發現所有即食麵連湯／汁帶麵食一餐所攝入的鈉含量至少1,509毫克，均高於成人每餐建議上限，當中9款更高於成人每日的建議攝入上限，其中最高的為功德林即食麵，含量達2,477毫克鈉，較世衞建議成人每日鈉攝取上限高接近23.9%，而鈉含量最低的樣本亦佔建議每日上限的75%。

不少人以為非油炸麵較油炸麵健康，不過消委會發現，一款「百勝廚」非油炸麵的含34.1克總脂肪、22.4克飽和脂肪，為所有即食麵最肥，食1份已超過每餐建議上限，甚至佔每日攝取上限的51.1%100.9%，皆因調味料等成分含較高脂肪，較全部油炸麵樣本還要高，即使麵餅低脂亦無補於事。

此外，消委會發現90%即食麵樣本同時檢出潛在致癌物3-MCPD及環氧丙醇，以1份計算，油炸即食麵樣本的3-MCPD含量由11微克至54微克，非油炸即食麵樣本則由沒有檢出至37微克。環氧丙醇方面，油炸即食麵樣本的含量由7微克至96微克，非油炸即食麵樣本則由沒有檢出至33微克。只有2款非油炸樣本完全沒有檢出相關致癌物。

消委會指，製作油炸即食麵麵餅及調味品的過程，普遍涉及高溫加熱及使用精煉油脂，有機會產生氯丙二醇脂肪酸酯，在體內會釋放致癌物，雖然每份樣本因食用分量較少，污染物攝入量不會太多，但有個別樣本的調味品檢出量甚高。3-MCPD檢出量最高的2款樣本的非粉狀調味品，以及環氧丙醇檢出量最高的功德林、Meadows及媽咪品牌即食麵樣本的非粉狀調味品均含有棕櫚油，其3MCPD及環氧丙醇的檢出量均分別高於歐盟為棕櫚油和植物油訂定的相關上限。

百勝廚製造商表示，3-MCPDE及GE是產品另沙糊的棕櫚油精在精煉過程無意形成的污染物，含量低於歐盟標準上限；Meadows則指產品符合香港例及要求，而該產品已停售；媽咪製造商亦說產品符合本港法規及海外標準。消委會未有列出報道提及廠商的回應。