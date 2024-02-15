公僕團體憂爭取待遇違守則　當局：私人場合非「萬應免死金牌」

政府在去年底發表更新版的《公務員守則》諮詢稿，並於上月19日結束諮詢，共收到40多份意見。對於有公務員團體關注工會爭取薪酬待遇，以及公務員以私人身份在社交網站表達對政策不滿，會否違反守則，當局解釋，私人場合並非公務員的「萬應免死金牌」，愈高級的公務員就要愈小心。

公務員事務局局長楊何蓓茵對傳媒指出，更新版守則在修訂部分字眼後，會盡快公布定稿，又指不會設立新的機制，鼓勵市民投訴違規的公務員。她說： 「不是說我在私人場合發表言論，就是萬應的『擋箭牌』或『免死金牌』。現時我們也收很多投訴，不論市民具名或匿名，或公務員之間的投訴也有，所以未來不會因為有更新版《公務員守則》，就多了或少了（投訴），我覺得是繼續會有。至於獎賞，我就不打算安排獎賞了。」

她又指未來會加強公務員的國家安全培訓，目前首長級公務員必須到內地出席國情研習班的要求，將擴展至中級公務員，當局考慮公務員晉升時，會參考公務員在培訓課程的表現，包括是否積極及熱衷。

更新版的守則諮詢稿當中，公務員基本信念由以往6項新增至12項，未刪除「政治中立」字眼，並指公務員必須以效忠國家和香港特區為前提，不可以公職身份批評任何政府政策，當局並沒正面回應公務員能否參與示威，僅指政府不會要求公務員交出其社交平台帳戶，公務員在個人空間也需要遵守守則，並保持警惕。