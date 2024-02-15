3警涉與15歲女性交　被告疑接觸事主　提出10萬元換不出庭作證

3名男警涉嫌在不同時段，分別與同一名15歲少女發生性行為，因而被控與年齡在16歲以下的兒童非法性交等罪。3人現時均正停職。其中一人表示擬認罪，另外兩人則表示擬不認罪，並已排期開審。不認罪兩人今（15日）到區院應訊。控方披露，被告候審時疑曾接觸涉案少女，提出給予10萬港元，換取她不出庭作證，涉嫌妨礙司法公正被捕。法庭應控方要求，擱置現時審期，把案押後至5月16日再提訊，視乎調查進展，再決定如何處理。期間兩人擔保被撤銷，候訊時須還押。

今出庭應訊的兩名被告是26歲吳星熠及27歲姚燕武，兩人均報稱是公務員。控方指，兩名被告涉嫌妨礙司法公正，在2023年12月被拘捕，現時刑事調查仍在進行中。該案指控姚燕武涉嫌接觸事主X，提出支付10萬港元，換取X不在吳星熠的審訊中作證。而兩名被告曾就事件交談。控方申請擱置原本審期，並押後案件3個月，以決定是否修改控罪，及如何繼續處理本案。控方另申請撤銷兩人保釋，辯方冀法庭讓他們繼續保釋。法官聽罷陳詞後，決定撤銷兩名被告擔保，候訊期間兩人須還押監房看管。

吳星熠被控於2021年11月24日及2022年1月17日，在香港與或向15歲的Ｘ作出嚴重猥褻行為。他另被控於2021年12月25日，在香港與Ｘ非法性交，以及用手機製作包含兒童色情內容的4張圖片。吳早前表示擬不認罪，原排期2月20日開審。

姚燕武則被控於2021年9月30日，煽惑女童Ｘ，與她或向她做出嚴重猥褻行為。姚另被控於2021年1月1日至2022年2月15日之間的某3天，在荃灣大河道翠園賓館，分別兩度向Ｘ做出嚴重猥褻行為，即兩次口交，以及一次非法性交。他早前表示擬不認罪，法庭之前排期於今年3月14日作審前覆核，並於4月23日開審。

案件編號：DCCC 917-918/2022