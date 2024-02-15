分流後紅隧東隧車龍僅稍縮　大型貨車轉西隧　業界憂三隧齊塞

三隧分時段收費方案實施近兩個月，據運輸署向傳媒提供的首月車流數據顯示，三隧日均早晚繁忙時間雙向車流減約4%，繁忙時間前後約半小時則上升約3%；其中經常擠塞的九龍往港島方向，紅隧及東隧車流量分別減少5.1%和8.64%，西隧則微升0.95%。有的士業及汽車會均稱實際行車感受與官方數據有落差，指早上繁忙時間紅隧、東隧車龍只稍為縮短，加上不少大型貨車轉用西隧導致車龍，形容現時早上有可能三隧齊塞。不過，業界亦指出，紅隧非繁忙時間塞車紓緩，對生意有幫助。

三隧分時段收費去年12月17日實施，運輸署數據顯示，早晚繁忙時間三隧過海雙向車流日均減約4%，東隧南行及北行車流均下跌達8%，紅隧亦分別跌5%及8%，西隧則升1%及2%。至於收費較便宜、緊接繁忙時段前或後約半小時，署方指，過海車流升約3%，當中以西隧車流增幅最多，部分時段車流較實施前增加多達30%。數據又顯示，商用車劃一收費後，對重型貨車收費減價的西隧，日均商用車流量上升達57.4%，同屬減價的東隧僅微升1.5%，而加價的紅隧則大減約36%。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培接受傳媒訪問時說，分時段收費實施後，紅隧及東隧早上繁忙時間車龍的確有縮短，惟整體行車時間減幅不明顯；相反，以往西隧早上繁忙時間甚少塞車，但現時車龍龍尾經常超過擎天半島，形容現時早上有可能三隧齊塞，情况不理想。汽車交通運輸業總工會貨運車從業員分會委員蕭德雄承認，分時段收費後不少大型貨車轉行西隧，因車體大及車速慢，令西隧出現車龍，業內不少司機亦有反映塞車問題，但因路線方便，料將來會維持選用西隧。

雖然西隧繁忙時間交通狀况存隱憂，但紅隧日間非繁忙時間擠塞情况大有改善。的士車行車主協會永遠會長吳坤成稱，以往紅隧在非繁忙時間亦常塞車，即使乘客趕時間往紅隧出口一帶，即銅鑼灣、中環及灣仔等，亦很少搭的士過海，現時紅隧日間時間塞車紓緩後，不少前線司機反映相關過海客量上升，有助業界增加收入。汽車交通運輸業總工會貨運車從業員分會委員蕭德雄亦指，紅隧日間塞車情况改善後，業界每日送貨大部分時間，均可隨意選擇隧道過海，送貨效率提升，可接更多訂單。