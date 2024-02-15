涉貪「打假波」賭外圍　霍斌仁等3名足球員及「艇仔」被起訴

3名足球員及1名外圍賭注中介人(俗稱「艇仔」)被​廉署落案起訴，涉嫌在2021至2023兩個賽季行賄足球員以操縱3支足球隊在香港超級聯賽及香港甲組足球聯賽多場賽事的結果，以便集團成員在非法外圍賭博中獲利。4名被告今日(15日)下午將被帶往東區裁判法院應訊。相關貪污調查仍在進行。

被告包括霍斌仁(29歲)、中西區康樂體育會後衛Luciano Silva Da Silva(36歲)、深水埗體育會時任守門員屠俊翹(29歲)及「艇仔」Waheed Mohammad(27歲)。霍斌仁案發時先後效力香港足球會及愉園體育會，擔任後衛，被控3項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。他與同案3名被告又被控兩項串謀賭博時作弊罪名，違反《賭博條例》第16(1)(a)條和《刑事罪行條例》第159A條。

霍斌仁涉嫌於2021年10月底向1名隊友，即1名港會中場球員，提供每場球賽賄款1萬港元，以誘使對方操縱或企圖操縱港會於2021/2022年賽季的賽事結果。霍又涉嫌於2021年11月初，分別向上述港會中場球員及另一名港會中場球員提供賄款3萬港元及1萬港元，以誘使該兩名隊友操縱或企圖操縱港會於2021年11月7日對香港流浪足球會的賽事結果。廉署調查發現，該兩名港會中場球員均拒絕霍斌仁的賄賂，並向球會匯報事件。

至2022/2023賽季，霍斌仁效力甲組聯賽球隊愉園，而Luciano Silva Da Silva則效力另一支甲組聯賽球隊中西區體育會。屠俊翹當時是港超聯球隊深水埗體育會的守門員，他與Waheed Mohammad同時是非法賭博網站的「艇仔」。案中4名被告涉嫌於2022年8月至2023年4月期間串謀另一名「艇仔」，作弊以致使愉園在球賽中落敗或操縱愉園的入球或角球數目，令他們在賭博中贏取金錢。霍斌仁、Luciano Silva Da Silva及Waheed Mohammad涉嫌於2022年8月至2023年5月期間串謀該名「艇仔」，作弊以操縱中西區體育會的入球或角球數目，令他們在賭博中贏取金錢。廉署調查發現，四名被告於2022/2023年賽季，就合共逾30場愉園及中西區體育會有份作賽的賽事下注，而霍斌仁曾在參賽期間向涉案「艇仔」發出信號以便下注。