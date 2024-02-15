消費疲弱超市電器等零售類現跌幅　業界指恢復疫前水平不切實際

本港近期經濟疲弱，零售市道亦受影響。香港零售管理協會主席謝邱安儀今日（15日）表示，初步數據反映，在新春假期期間，遊客帶動本港化妝品及鐘錶珠寶有低雙位數升幅，惟遊客的消費力不強，此現象在全面通關時已出現；而本地消費方面則較弱，超市、電器等更出現單位數以至低雙位數跌幅。對於零售市道何時才能夠回到疫情前水平，她則坦言有關預測屬不切實際，因現時本港環境，包括整體市況及零售方面已經轉變。

謝邱安儀表示，疫後全面通關的首個農曆新年，因應花車巡遊及煙花匯演等活動帶動訪港遊客人數上升，化妝品名鐘錶珠寶的零售數字等，均有低雙位數溫和升幅，但在化妝品方面，遊客仍然偏向購買低價的產品，反映消費力並不強，有減弱情況，即便協會會員都認為對比去年農曆新年有一定升幅，但相較疫情前仍有距離。

而本地市場亦因受到市民外遊及北上消費、探親等影響，本地零售類別表現較為普通甚至疲弱，包括超市、電器和傢俬等，普遍呈單位數以至低雙位數的跌幅。對於零售市道是否已恢復至疫情前，謝邱安儀指出，現時零售數字大約屬疫情前的7至8成，雖然去年12月有個別類別零售商曾短時間銷售水平回到疫情前，但計及整體平均數字則仍未恢復至疫情前水平。