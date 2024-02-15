找換店將客人詐騙款退回受害者　3男涉脅持禁錮東主受審

3名男子被指參與禁錮外幣找換店東主，以圖替他人追回因該東主而損失的80萬港元，其間亦搶去東主的手錶和鑽石戒指。該3名男子其後被捕，分別被控強行禁錮意圖獲得贖金及搶劫等3罪，3人今（15日）於高院否認控罪。涉案東主供稱當日有人拿「斧頭」狀物體威脅他上車並帶到一餐廳，逼他找人交贖款，其間他曾遭毒打及劫去鑽石手錶等物品。

3名被告依次是黎梓舜（39歲)、李建業(48歲)及尹梓晟（39歲）。黎被控處理贓物罪，指他於2020年9月6日，明知道屬蔡文豪財產的一隻Richard Mille腕錶是贓物，而不誠實地收受它。餘下2人則被控強行禁錮意圖獲得贖金及搶劫罪，指他們於上述日子，與他人在違反蔡的意願下將他禁錮意圖獲得贖金，及槍劫蔡上述的腕錶及1枚戒指。蔡文豪供稱，他於案發時經營外幣找換生意，經朋友介紹認識「熊貓」，「熊貓」稱有筆款想透過他由南韓兑換返中國，後來他得悉該筆錢為詐騙所得，並透過韓國警方退回予當地事主。「熊貓」其後數度致電他稱「損失」了80萬港元要蔡賠償，但他拒絕。

蔡稱案發當日在土瓜灣與朋友會面，他前往車上取香煙時，一班人突然衝向他，聲稱他欠「熊貓」錢，有人更手持斧頭狀物體強逼他上車，並帶他到佐敦一餐廳內要求他找人拿錢贖他，並稱「畀住幾多就幾多先」。蔡稱當時約有10多人，他曾致電女友叫她拿20萬港元贖回他。他指其間有人疑不耐煩於餐廳內「暴力咁打我」，他被撥開眼鏡及強制坐於椅子上，及後「有幾個人襟住我搶錶、戒指」。他稱不記得被搶的是哪隻錶，因他擁有超過10隻鑽石錶。他稱各人施襲後曾離開，他則自行離開餐廳，發現警車已在門口。據控辯雙方同意案情指，3名被告分別於案發後數天就本案被捕，其中黎及李均否認涉搶劫，尹則保持緘默。

案件編號：HCCC 160/2022