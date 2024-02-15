「有餡」肥皂藏550萬元可卡因　兩抵港女子取酬販毒明提堂

前晚(13日)，海關毒品調查科人員轉介一名由阿聯酋杜拜，經越南河內飛抵本港的女子進行清關，關員用X光檢查她的寄艙行李時，發現影像有可疑，於是打開作進一步檢驗，並且留意到行李內放有24塊的肥皂，其攜帶數量超乎尋常，最終在該些肥皂內尋獲可疑白色粉末，經檢驗相信是可卡因，隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名女子。涉案毒品共重約6公斤，估計市值約550萬港元。

海關展開跟進調查，發現另一名女子懷疑與案有關，她在同日較早時分飛抵本港，並準備在昨日(14日)離境。關員隨即展開行動，成功在赤鱲角香港國際機場將她拘捕。被捕女子分別為58歲和48歲的外籍人士，各自報稱無業及售貨員，2人是朋友關係，相信均是收取2萬至3萬港元報酬，協助他人運送相關物品到港，她們已共同被控一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日(16日)於西九龍法院提堂。

海關相信，有不法分子企圖透過農曆新年的出入境高峰期，航程中經過一些低風險的中轉國家，意圖減低被截查的機會。海關正追查毒品來源及銷售渠道，並會繼續透過風險管理原則，以及使用先進裝備，防止毒品流入本港。