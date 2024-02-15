浸大文學社科院合併　無意削減人手

浸會大學教務議會早前通過文學院與社會科學院合併方案，校長衞炳江指合併方案將在下月提交校董會審議，料最快7月1日落實，他指出世界急速轉變，不同學科亦在改變當中，認為傳統的文、理科分科已過時，因此在上任後大力推動跨學科，以助學生應對轉變。副校長、署理文學院院長周偉立亦表示校方已成立了6個工作小組，分別針對合併後的4個學部的未來方向、探討學術發展及學生組織等事務，以及行政人員等整合等，並會繼續諮詢學生及教職員意見。

對於合併方案受到部分師生質疑，浸大社科院院長黎永亮指任何人都可以有任何意見，沒有人反對才是不正常，校方亦進行逾40場諮詢會回應學生及教職員的疑慮，收集到的建議都有融入到合併草案中，強調過程中無任何一位教職員是強烈反對，而學生及校友亦無很大反對聲音。他又指大學現時是「求才若渴」，合併後不會因而削減人手，亦希望在合併後可以取得更多資源，「令個餅再大啲。」

而耗資23億港元的賽馬會創意校園將於年中至年底逐步開放，大樓內新落成的4個宿舍將組成「Care舍堂」，將提供逾1,700個宿位，目前計劃8月中可陸續入宿，預料學生可於4月進行申請。副校長（教與學）及署理文學院院長周偉立指研究生及非本地本科生共佔3分1，其餘3分2為本地本科生。另外，賽馬會創意校園亦設有大型配樂錄音室及後期製作影院等，推動成為創意媒體學院及音樂學院的學習基地。

去年《施政報告》提出打造「北都大學教育城」，衞炳江笑言加入浸大後第一樣發現的便是校園地方非常緊張，現已用盡方法增加空間，對於搬遷至「北都大學教育城」感到興趣，但要視乎細節決定部分搬遷還是完全搬遷，他指當中的細節十分重要，「球在政府，睇有咩畀到浸大。」