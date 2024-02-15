議員要求推動完善清真飲食配套　吸引更多旅客來港　

本港旅遊業復甦進展慢，而近年各國均致力開拓客源積極吸引穆斯林旅客，然而本港接待穆斯林旅客和推廣清真飲食文化方面的支援不足。有議員昨日（15日）到訪灣仔清真寺，與香港回教信託基金總會代表會面，探討如何透過政策層面，推動政府完善本港清真飲食配套措施。

議員林琳表示，由於穆斯林人士的生活均要遵守信仰傳統，如要吸引他們訪港，當局須透過「衣食住行」全方位增加配套，其中飲食配套是重中之重。現時香港回教信託基金總會負責全港的食肆清真認證，確保選用食材符合規格，但全港僅有130多間清真認證餐廳。基金會稱有沙地阿拉伯國家人士表示香港擁有清真認證的高級餐廳相對欠奉，令不少穆斯林旅客因香港未能配合其清真飲食需要，而不選擇來港公幹及旅遊。

她又指出，早在上月31日立法會大會提出補充質詢，詢問政府計劃如何加強與基金會就完善本港清真飲食配套合作，然則政府回應問非所答令人失望，反映當局未有訂立清晰的配套支援政策。她建議政府當局與基金會就清真食品認證方面加強合作，由教育及探討政策層面加強完善配套安排，協助食品供應商及餐廳了解清真食品的標準，期望藉此擴大本地的清真飲食選擇，提升旅遊業界接待穆斯林旅客的能力，讓他們能夠更容易地選擇合適及可靠的清真飲食，以推動香港成為亞太區首屈一指的國際清真友好城市。