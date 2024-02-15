消委會實測12款咖啡機　4988蚊評分撼羸逾萬元樣本

消委會實測市面12款特濃咖啡機，包括全自動及咖啡囊式型號，結果顯示全部樣本製作的咖啡在味道評審方面皆表現不俗，惟個別樣本所沖調的咖啡溫度不穩定，連續沖調時最大的溫差更可達攝氏19度。另外，總評分較高的樣本涵蓋價格較高及較低之型號，反映產品表現與價錢未有直接關係，消委會建議消費者在購買時應因應個人喜好、需要及習慣等因素來選擇。

12款樣本包括9款售價由4,288港元至13,888港元的全自動機，及3款售價由1,088至1,988港元的咖啡囊式機，結果有5款全自動機及1款咖啡囊式機取得4星高分，其中以4,988港元的飛利浦EP2230/10性價比最高，得分甚至超越售逾萬港元的咖啡機。不過，消委會亦指出其製作的超濃度咖啡溫度不穩定，連續沖調第3杯時溫差可達近攝氏20度。飛利浦回應消委會時指溫度問題與內部測試不同，認為或是消委會的測方法不同所致。

而咖啡囊式機的測試方面，以Nespresso Vertuo Pop的性價比最高，只售1,088港元，但同樣取得4時評級，消委會指其溫度理想及穩定，耗電量亦小，但其預熱時間較同類樣本長，製作速度亦較慢，平均需約2分鐘，另外消委會亦指其可調校的沖調設定較少，以及未能儲存其設定。Nespresso回回應消委會時指Vertuo Pop的預熱時間約為25至26秒，符合其公司標準30秒。