治安敗壞罪案飆升　港產官僚仲未識驚

本港治安不靖，踏入甲辰龍年仍未見改善，大年初一旺角即爆劈友，深水埗鴨寮街則有假難民公然開賭「魚蝦蟹」。《東呼即應》多次就本港治安惡化亂象提出忠告，有議員指出，本港想振興經濟，治安是一大重要因素，治安欠佳勢必影響「夜繽紛」的成效；若市民有需要，關愛隊或可提供護送服務。

大年初一清晨6時許，旺角已經出現「劈友」血案，一名17歲青年懷疑被人以硬物襲擊、一名25歲青年捱斬，據說是因為女性。姑勿論內情為何，大街大巷說劈就劈，簡直無法無天，治安敗壞早已是人所共見。另外，網上流傳新年期間有人於鴨寮街公然開賭「魚蝦蟹」，網民質疑不遠處的執法部門不執法，最終9名人士落網，8個是南亞漢，當中5人是假難民，實在是治安毒瘤無疑。

根據當局公布數字，去年罪案總數超過9萬宗，較前年激增近3成，本港治安情況昭然若揭。香港治安敗壞，黑社會橫行無忌，嚇怕市民及旅客，已是不爭事實。港府若然再不正視治安問題，沾沾自喜指「多項主要罪案數字錄得香港回歸以來最低」、聲稱「傳統罪案數字仍處於低位」，安全城市、旅遊之都的美名勢必毀於一旦。

議員陳穎欣表示，相對2018年，三合會相關罪行都有明顯上升趨勢，相關組織會利用假難民從事非法活動，因此當局不能迴避假難民問題。她指出，治安對於本地居民以至旅客而言都是一個重要因素，政府一邊鼓勵「夜繽紛」，但治安欠佳會令市民不敢出街消費，因此當局需要訂立這方面的關鍵績效指標，量度現有工作成效。

議員朱煥釗表示，犯罪率升令人憂心，當局應該根據市民提供資訊，加強當區巡邏；若市民有需要求助，關愛隊亦可視乎能力提供服務。他指出，若長遠有額外開支予地區人士，他們可與保安公司合作，關愛隊本身亦有資源組織自衞課程，讓有需要市民學習基本防身技巧。他續指，現時關愛隊多會招募義工，若這些義工本身有相關專職、或有防身能力，相信可自組一隊隊伍，協助當區有需要市民。

一個地方治安的好壞，非常影響市民能否安居樂業，正如本報去年9月24日正論指出，「治安不靖罪案多 好人好姐走清光」，一地經濟不景兼治安敗壞，有人「用腳投票」移民外國做二等公民，亦非難以理解。面對眼前治安敗壞的亂世，港官再自我感覺良好、港府再不認真整頓秩序，嚴打黑社會、對假難民落閘，香港治安日壞，到意識問題嚴重性時已經太遲。