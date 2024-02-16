舊灣仔警署改建國際調解院總部　料耗資5億元

二級歷史建築舊灣仔警署耗資5億港元大變身！根據最新立法會文件顯示，擬議工程計劃改建舊灣仔警署為國際調解院總部，範圍包括翻新後提供辦公室、調解和相關配套設施，以滿足國際調解院的運作需要，預料工程計劃暫定費用約需2億至5億港元，約在2025年年中前完成基本工程。

文件顯示，舊灣仔警署需要進行翻新工程，提供不同設施，包括調解設施、多用途室、會議室、接待處、出入口、等候區、安檢區、圖書館、供調解程序參與者使用的休息室或工作室、後勤輔助設施、檔案和紀錄儲存室、一般儲物地方及普遍配套設施，例如洗手間、茶水間、哺乳室等。

當局已於今年1月23日諮詢司法及法律事務委員會，計劃在今年第一季諮詢工務小組委員會及詢財務委員會，並預計在財務委員會批准撥款後約1年半，即2025年年中前完成基本工程。

文件又指出，在2024年立法會會期，預計可提請工務小組委員會審議的工程計劃共有63個，當中有1個，即簡約公屋第二批項目已於此立法會會期較早前，提請工務小組委員會審議並獲通過；而其餘尚未審議的工程計劃則包括黃大仙牛池灣村公營房屋工地平整及基礎設施工程、黃大仙雨水排放系統改善工程，及活化芳園書室「創學芳園」項目等。