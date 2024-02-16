東方日報A1：多含污染物勁高鈉　即食麵誘癌來襲

香港人生活節奏急促，不少人會貪方便以即食麵充飢，不過，香港消費者委員會測試市面即食麵樣本的最新研究卻發現，不論即食麵是否油炸，全部樣本均高鈉，若連湯吃一碗，攝取的鈉含量便超出成人建議的每餐上限；亦有看似較健康的非油炸麵竟在測試中被發現脂肪含量最高。消委會同時發現90%測試的即食麵被檢出潛在致癌污染物，當中3款的污染物檢出量高於歐盟植物油訂定的上限。該會指非油炸麵較高鈉的結果超出預期，未必較健康，呼籲廠商改善生產配方。

消委會測試了19款即食麵，發現所有即食麵連湯/汁帶麵食一碗，食用人所攝入的鈉含量至少1,509毫克，高於成人每餐建議上限，當中9款更高於成人每日的建議攝入上限，其中最高的為功德林即食麵，鈉含量達2,477毫克，較世衞建議成人每日鈉攝取上限高接近23.9%，而鈉含量最低的樣本亦佔建議每日上限的75%。

除了高鈉，即食麵大多亦高脂，尤其油炸麵餅平均總脂肪較非油炸高13倍，有5款即食麵餅已超出成人每餐的飽和脂肪上限，連湯吃的話，共有9款即食麵食一碗便超每餐上限，包括一款非油炸麵。

非油炸麵一般被認為較油炸麵健康，但消委會的測試卻發現，「百勝廚」非油炸麵的總脂肪高達34.1克、當中飽和脂肪22.4克，為所有即食麵中「最肥膩」，食一碗這款麵的飽和脂肪已超過每餐及每日攝取的建議上限。消委會指，由於調味料等成分含較高脂肪，且較全部油炸麵樣本還要高，即使相關產品的麵餅低脂亦無補於事。

此外，消委會在17款即食麵同時檢出潛在致癌物3-MCPD及環氧丙醇，其中均含有棕櫚油的功德林和Meadows即食麵所檢出的3-MCPD最高，均為每公斤3,100微克，高於歐盟為棕櫚油訂定的每公斤2,500微克的上限。與此同時，主要成分為植物油的功德林、Meadows和媽咪胡椒湯麵調味包所檢出環氧丙醇的濃度分別為每公斤1,500微克、3,800微克和5,111微克，惟檢出量高於歐盟為植物油訂定的上限。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，油炸即食麵麵餅及調味品的製作過程涉及高溫加熱及使用精煉油脂，令產品檢出相關致癌物。她又指，大眾均知即食麵高鈉高脂，但沒想到非油炸麵竟較油炸麵高鈉，並不一定真的較健康，而調味品又十分影響食用人攝取營養成分的分量，呼籲市民「不容忽視」。

百勝廚製造商表示，3-MCPDE及GE（縮水甘油脂肪酸酯）是產品的棕櫚油精在精煉過程無意形成的污染物，含量低於歐盟標準上限；Meadows的經銷商則表示產品符合香港法例及要求，而消委會今次提及的產品已經停售；媽咪胡椒湯麵的製造商亦說產品符合本港法規及海外標準。消委會未有列出其他報道提及廠商的回應。

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