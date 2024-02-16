欲抗議區議會選舉制度不公　古思堯企圖煽動罪成　判囚9個月

社運人士古思堯去年12月表示欲抗議區議會選舉制度不公，結果在抗議前被捕，並被控「企圖作出或準備作出一項具煽動意圖的行為」罪。古不認罪受審，今（16日）在西九龍裁判法院被裁定罪成，判囚9個月。裁判官批評古思堯視區選為機會，借題發揮，目的在於推翻政府。考慮到被告過往有相類同定罪紀錄，認為判罰須具阻嚇性。

被告古思堯（77歲），報稱無業。他沒有律師代表，親自應訊。古過往有15次定罪紀錄，對上一次是2022年，亦被裁定企圖煽動罪成。據證供顯示，被告警誡下承認打算去選舉事務處示威，認為「政制倒退一個甲子」，他會在現場抬棺材及撒溪錢，並通知傳媒採訪。古與執法部門錄影會面時說，他不滿區議會選舉「清一色」是愛國愛黨人士，無民主派，認為影響市民政治權利。

裁判官裁決時指，被告一早策劃示威行動，準備充分，包括自製棺材及安排運輸，而抬棺材及撒溪錢正正象徵死亡和結束。裁判官強調，言論自由非絕對，批評被告借題發揮，產生對抗，引起他人憎恨或藐視中央及或香港特別行政區政府，挑起他人對政府的恐懼，裁定被告有煽動意圖，因此判他罪成。古思堯親自求情時指，他樂於成為社運鬥士、烈士，又形容國安法及即將立法的《基本法》第23條是「大時代大災難」。

案件編號：WKCC 5279/2023