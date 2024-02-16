破歷來最大宗跨國洗黑錢案　涉款140億拘非華裔主腦

海關於1月30日採取代號「拂曉」的執法行動，突擊搜查包括九龍塘、何文田、紅磡等7個住宅單位及4個商業單位，拘捕7人，其中3名為非華裔人士，分別為集團主腦、其家人及集團骨幹成員，另外4名被捕的本地人士中，其中3人為空殼公司及傀儡戶口持有人。行動瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億港元的洗黑錢集團。

人員於2022年透過情報分析，鎖定一名持有一間獨資經營出口電子產品到印度等東南亞國家及地區的公司，該名34歲非華裔男子相信為洗黑錢集團主腦，2021至2023年間該公司在本地5間銀行開設的帳戶，一共處理79億元懷疑犯罪得益，單一戶口最高處理金額達到63億元。

該名非華裔男子利用妻子、弟弟及父親名下最少8間公司及11個銀行戶口，協助清洗巨額的可疑資金。另外亦在2021年透過一名保險經紀中間人，以豐厚報酬招攬3名本港居民，協助開設3間空殼公司及最少18個銀行戶口。公司全部報稱從事進出口貿易，均以紅磡商業大廈一單位作為登記地址，相信該處為洗黑錢營運中心。2021年至2023年間，上述公司合共處理超過60億可疑款項，部分有不尋常的大額交易。其中有公司在一年內便處理高達25億港元的不明款項。涉案戶口出入賬次數異常頻繁，超過2萬宗，以入賬紀錄為例，最高單日入賬次數，曾超過50次，多個戶口持續及長時間以大額高頻模式，進行資金洗牌，數字達到140億元。

行動中檢獲多部手提電話、電腦、大量成員名下公司的銀行紀錄及出入口文件。人員已即時凍結集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口人士名下總值約1億6,500萬的可變異資產、5個住宅單位、3個商業單位及3個車位，人員視乎進一步調查結果，將諮詢律政司意見，並向法庭申請充公存款及物業。海關相信這次行動已經瓦解龐大的跨國洗黑錢集團，調查仍然進行中，不排除會有更多人被捕。